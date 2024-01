Σβαρτζενέγκερ - Παπανδρέου και άλλες αταίριαστες παρέες και οι ιστορίες τους

Όταν είδαμε τον Πολ ΝτιΆννο δίπλα στον Κώστα Μπίγαλη, μείναμε κάπως άφωνοι. Ο ίδιος ο Μπίγαλης όμως, είχε αποκαλύψει πόσο αγαπάει τον Πολ και τους Iron Maiden των πρώτων άλμπουμ. Επίσης η συνάντηση Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ - Γιώργου Παπανδρέου ήταν ο ορισμός του «αποκλείεται να υπήρξε κάτι τέτοιο στ' αλήθεια.

Ζευγάρια και αυτοσχέδια παρεάκια όπως τα παρακάτω όμως, ακόμα και στις σχετικές φωτογραφίες ή βίντεο που τα συνόδεψαν, δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε ότι υπήρξαν. Τα καταγράφουμε, μαζί με τις ιστορίες που τα συνοδεύουν.

Νίκος Καρβέλας & Άννα Βίσση + Διονύσης Σαββόπουλος

Πώς έγινε αυτό: Το 1987, στην εκπομπή «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι» του Διονύση Σαββόπουλου.

Η ιστορία: Τόσο μακριά, κι όμως τόσο κοντά, η Άννα Βίσση είχε διασκευάσει στο παρελθόν το «Μια Θάλασσα Μικρή» του Διονύση Σαββόπουλου. Ο θρυλικός μουσικοσυνθέτης, τους κάλεσε στην εκπομπή που έκανε για την κρατική τηλεόραση, πέρασαν όλοι πολύ καλά, και αυτό το κάπως βαρυσήμαντο τηλεοπτικό πρόγραμμα, πήρε μια λίγο πιο ποπ μορφή. Ευτυχώς ο Νιόνιος δεν φοβάται τα ρίσκα.

Άννα Βίσση + Κρις Κορνέλ

Πώς έγινε αυτό: Στο Hotel Ερμού, ο άνθρωπος που έγραψε το «Black Hole Sun» και ένα σωρό θρυλικά grunge/post grunge ύμνους, έκανε μια στάση για να πει λίγα τραγούδια παρέα με την Άννα.

Η ιστορία: Η Ελληνίδα τραγουδίστρια είχε παντρέψει τον διάσημο τραγουδιστή των Soundgarden με την Ελληνίδα σύζυγό του, Βίκυ Καραγιάννη ενώ είχε βαφτίσει και το παιδί τους.

Μιχάλης Ρακιντζής + Μάνους Ξυδούς + Μπάμπης Στόκας + O.P.A.

Πώς έγινε αυτό: Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του `80, και ο μουσικός παραγωγός Μάνος Ξυδούς αποφασίζει να δημιουργήσει μια μπάντα, τους Dreamer of the Full Moon.

Η ιστορία: Το jam του παραπάνω video έφερε τους Ξυδούς και Γκικοδήμα σε συνεργασία δισκογραφική (έστω και λίγα κομμάτια) με τους Dreamer of the Full Moon. Ο Μπάμπης Στόκας, στα τέλη της δεκαετίας του `80, μαζί με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, είχε μια ιδέα για ένα τελείως διαφορετικό συγκρότημα. Ο Μιχάλης Ρακιντζής είχε στο νού του ένα μωρό «φάλτσο». Rest is history.

Κώστας Μπίγαλης + Πολ ΝτιΆννο

Πώς έγινε αυτό: Συναντήθηκαν επί αθηναϊκού εδάφους, λίγο πριν ο ΝτιΆννο παίξει στο Γκαγκάριν. Εννέα χρόνια πριν, είχαν συναντηθεί ξανά.

Η ιστορία: Ο Μπίγαλης δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το μέταλ, και ακόμα περισσότερο για τους Iron Maiden. Η διασκευή του στο "Running Free" ήταν τουλάχιστον, τίμια.

Πάνος Βλάχος - Ντάνι Ντε Βίτο

Πώς έγινε αυτό: Θα ήθελα να έχει προκύψει αυτό το φωτογραφικό ενσταντανέ από συμμετοχή του Πάνου στο "Always Sunny In Philapdelphia", την κωμική σειρά που παίζει ο υπέροχος Ντάνι Ντε Βίτο. Στην πραγματικότητα, οι δύο τους συναντήθηκαν σε κινηματογραφική προβολή, την εποχή που ο Πάνος Βλάχος αναζητούσε ευκαιρίες για να εργαστεί στο Χόλιγουντ. Άρα, εδώ δεν έχουμε κάποια ιστορία, μόνο μια πολύ αμήχανη φωτό.

Δέσπω Διαμαντίδου - Γούντι Άλεν

Πώς έγινε αυτό: Συνεργάστηκαν στην ταινία «Ο Ειρηνοποιός», σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γούντι Άλεν (1970).

Η ιστορία: Με ένα τεράστιο βιογραφικό, γεμάτο σπουδαίες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, και καθώς ξεδιπλωνόταν η συνεργασία της με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Ζυλ Ντασσέν για το θεατρικό ανέβασμα του «Ποτέ την Κυριακή» στο Μπροντγούεη, στα τέλη της δεκαετίας του `60, ο Γούντι Άλεν βρισκόταν στο κοινό της παράστασης και παρακολουθούσε. Από μια φίλη, η Δέσπω Διαμαντίδου έμαθε τι είχε συμβεί:

«Μου λέει, Δέσπω, δεν στο ‘πα χτες στην παράσταση, την ώρα που έφευγες, ο Γούντι Άλεν βγήκε στην πόρτα και σ’ έβλεπε, θα σε κοίταζε για κάποιον ρόλο. Λέω, τώρα τι σαχλαμάρες είν’ αυτές, βγήκε κι έβλεπε, μ’ ερωτεύτηκε; Και γελούσαμε. Περάσανε τρεις μήνες και παίρνω μια ειδοποίηση ότι θέλει να με δει ο Γούντι Άλεν για ένα έργο που θα κάνει στην Ευρώπη. Είδες που στα ‘λεγα μου λέει η φίλη μου, αυτό ήτανε. Σηκώνομαι εγώ, πάω και τον βλέπω. Πού με ξέρετε; του ‘πα. Ξέρω πολύ καλά τη δουλειά σας, μου λέει. Είχε παρακολουθήσει ό,τι είχα παίξει! Πάει και βλέπει, ενδιαφέρεται για το θέατρο. Λοιπόν, του λέω, θέλετε να σας διαβάσω τίποτα; Όχι, μου λέει, απλώς ήθελα να σας δω από κοντά. Εκείνο το βράδυ στο θέατρο ήθελα να σας μιλήσω, αλλά είδα πως ήσασταν με παρέα και δεν τόλμησα. Είναι πολύ συνεσταλμένος. Τώρα είμαστ’ εντάξει. Σας είδα. Μετά, έφυγα εγώ, το ξέχασα. Μετά από έξι μήνες είχα το ρόλο». Στα γυρίσματα ο σκηνοθέτης έκανε τους ηθοποιούς να νιώθουν άνετα και τους άφηνε περιθώρια να αυτοσχεδιάζουν».

Μάνος Χατζιδάκις - Γιάννης Φλωρινιώτης

Πώς έγινε αυτό: Στο Τρίτο Πρόγραμμα, στην εκπομπή του Μάνου Χατζιδάκι, ο Γιάννης Φλωρινιώτης κλήθηκε να δείξει το ερμηνευτικό του ταλέντο, Προηγουμένως, τον είχε παρακολουθήσει ο ίδιος ο Μάνος στο κέντρο που τραγουδούσε.

Η ιστορία: «Είναι άστρο και πρώην ναύτης οριστικά» (κάνοντας λογοπαίγνιο με τη λέξη «αστροναύτης»), «πλασμένος με το υλικό ενός μεγάλου τραγουδιστή, μόνο που δεν το ξέρει ο ίδιος». Ο Μάνος Χατζιδάκις επιδιδόταν μετά μανίας στην ανακάλυψη νέων ταλέντων, όμως η περίπτωση του Φλωρινιώτη, και τα ενθουσιώδη λόγια που είπε για εκείνον, προκαλούν ένα κάποιο «σοκ» ακόμα και σήμερα. Τα εννοούσε, ή τρόλαρε; Πρόκειται για ένα «Χ-File», που ακόμα και άτομα κοντά στον Μάνο δεν μπορούν να λύσουν. Η εκδοχή πως στην πραγματικότητα, επιδίωκε να πλησιάσει έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο, νέο τραγουδιστή, που συνεργαζόταν με τον Φλωρινιώτη εκείνη την εποχή, συγκεντρώνει αρκετούς υποστηρικτές. Το όνομα εκείνου του τραγουδιστή: Γιάννης Λέκκας.

Ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ χορεύει τσάμικο. Ο Γιώργος Παπανδρέου παρακολουθεί.

Πώς έγινε αυτό: Για χρόνια, το μισό ελληνικό Ίντερνετ, πίστευε πως η εν λόγω φωτογραφία ήταν προϊόν μοντάζ. ΔΕΝ ΗΤΑΝ.

Η ιστορία: Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί την Τρίτη 14 Μαΐου 1991 στην Πνύκα. Τότε ο διάσημος ηθοποιός είχε έρθει στη Ελλάδα προκειμένου να παραλάβει την ολυμπιακή φλόγα την οποία και μετέφερε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ όπου λίγους μήνες αργότερα θα ξεκινούσαν οι αγώνες Special Olympics International.

Κατερίνα Στανίση + Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ελένη Ράντου

Πώς έγινε αυτό: Αγαπάμε την Κατερίνα, για τη χαρακτηριστική λαϊκή φωνή της. Ακόμα και όταν τραγούδησε το «Χαιρετίσματα» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για το J2US. Το προσπάθησε, έστω. Σίγουρα ο Βασίλης εκτίμησε την προσπάθεια.

Η ιστορία: Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η σύντροφος του, Ελένη Ράντου, βρέθηκαν στο κέντρο που τραγουδάει η Κατερίνα Στανίση, και «τα 'σπασαν». Όχι, δεν είπαν το «Χαιρετίσματα».

Χωρίς λόγια