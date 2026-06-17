Σοκ σε live μετάδοση: Άγρια επίθεση σε γνωστό Ρωσοκύπριο YouTuber επειδή ήταν crossdresser

Ένα άκρως σοκαριστικό και απαράδεκτο περιστατικό που καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση, έχει προκαλέσει παγκόσμιο κύμα οργής και αντιδράσεων. Θύμα μιας απρόκλητης, βίαιης επίθεσης έπεσε ο γνωστός Ρωσοκύπριος δημιουργός περιεχομένου Βλαδίμηρος Νίκολα, ευρύτερα γνωστός στο διαδίκτυο ως Vlad Ncl, την ώρα που έκανε livestream στο κέντρο του Δουβλίνου.

Ο Vlad Ncl, ένας εξαιρετικά δημοφιλής YouTuber, είδε μια συνηθισμένη βραδιά αλληλεπίδρασης με το κοινό του να μετατρέπεται σε εφιάλτη, υπενθυμίζοντάς μας με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο δρόμο έχουμε να διανύσουμε ακόμα ως κοινωνία για την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Το βράδυ της 12ης Ιουνίου, ο Βλαδίμηρος βρισκόταν στην οδό Trinity στο Δουβλίνο, ενσαρκώνοντας το γυναικείο alter ego του, τη «Natalie». Κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής, ένας νεαρός άνδρας τον πλησίασε φωνάζοντάς του. Ο YouTuber, με την ευγένεια που τον διακρίνει, πήγε προς το μέρος του για να δει τι ήθελε.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, οι δύο άνδρες αρχικά έχουν μια φιλική συνομιλία. Ο δράστης τον ρωτά αν έχει TikTok, με τον Νίκολα να του εξηγεί –χρησιμοποιώντας τη γυναικεία φωνή του alter ego του– ότι μεταδίδει live στο YouTube. Μάλιστα, όταν ο νεαρός έμαθε πως ο YouTuber κατάγεται από τη Ρωσία, έδειξε έκπληκτος και έφτασε στο σημείο να τον προσκαλέσει στο σπίτι του, με τους δυο τους να γελούν.

Η κατάσταση όμως άλλαξε δραματικά και αναίτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο νεαρός ρώτησε τον YouTuber αν είναι άνδρας ή γυναίκα και ο Βλαδίμηρος απάντησε με τη φυσική, βαθιά φωνή του: «Θα σε αφήσω να μαντέψεις».

Η αντίδραση του δράστη ήταν άμεση, τυφλή και γεμάτη μίσος. Χωρίς καμία απολύτως αφορμή, ο άγνωστος σπρώχνει βίαια τον YouTuber, τον κλωτσά και τελικά τον χτυπά με μια δυνατή γροθιά στο πρόσωπο, τρέποντας σε φυγή.

Τι σημαίνει Cross-dressing;

Για να κατανοήσουμε το πλαίσιο, ο Βλαδίμηρος Νίκολα είναι cross-dresser. Ο όρος cross-dressing αναφέρεται σε άτομα που επιλέγουν να φορούν ρούχα, αξεσουάρ ή μακιγιάζ που παραδοσιακά συνδέονται με το άλλο φύλο.

Πρόκειται καθαρά για μια μορφή έκφρασης, τέχνης και εμφάνισης. Δεν συνδέεται απαραίτητα με τη σεξουαλική ταυτότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την διόρθωση φύλου.

Είναι μια καλλιτεχνική και προσωπική επιλογή που σε μια ευνοούμενη κοινωνία θα έπρεπε να είναι απόλυτα σεβαστή και ασφαλής.

Το βίντεο της επίθεσης έχει γίνει viral στα social media, προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης προς τον Vlad Ncl. Χιλιάδες χρήστες καταδικάζουν την άνανδρη αυτή πράξη και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών.

