Self test: Ολοταχώς για παράταση συμφωνίας φαρμακοποιών και υπουργείου Υγείας

Νέος γύρος συνομιλιών ξεκινά πιθανότατα την προσεχή Τετάρτη με το υπουργείο Υγείας και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συλλόγο, προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση για να συνεχιστεί η δωρεάν διανομή των self test από τα φαρμακεία. Μπορεί ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Ακης Σκέρτσος, να ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα ότι σταματά η διανομή των self test από τα φαρμακεία, ωστόσο αυτό παραμένει ανοιχτό, μετά το αίτημα του υπουργείου Υγείας προς τους φαρμακοποιούς. Αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις που έκανε για τα self test η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, τονίζοντας ότι έχει διασφαλιστεί η διανομή τους έως και τις 19 Ιουνίου, αφού υπάρχει η συμφωνία με τους φαρμακοποιούς. Η κυρία Πελώνη εξέφρασε ταυτόχρονα την πεποίθησή της ότι το καθεστώς αυτό θα συνεχιστεί. Για τον λόγο αυτό το υπουργείο Υγείας με επιστολή του ζήτησε συνάντηση την Τετάρτη 16 Ιουνίου με τους φαρμακοποιούς, προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση για τη διανομή των τεστ μετά τη λήξη της υπάρχουσας συμφωνίας.

Διαβάστε ακόμη: Self test: Τέλος τα self test για τον κορονοϊό από τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος από την πλευρά του στις 9 Ιουνίου είχε δημοσιεύσει ανακοίνωση προς τα μέλη του στην οποία ανέφερε τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας και βάζοντας σε προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, με ισχυρή πλειοψηφία αποφάσισε την ολιγοήμερη συνέχιση της διάθεση των δωρεάν self test μέχρι τις 19 Ιουνίου 2021. Την απόφαση αυτή του ΔΣ του ΠΦΣ οφείλουμε όλοι να την τηρήσουμε. Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε τις ανάγκες για την διάθεση των δωρεάν self test μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που είχε ορίσει νομοθετικά η Κυβέρνηση για τη διάθεσή τους».

Τι λένε οι φαρμακοποιοί

Το Reader επικοινώνησε με τους εκπροσώπους των φαρμακοποιών, οι οποίοι διαμήνυσαν ότι θα προσέλθουν στις συνομιλίες με το υπουργείο Υγείας και αναμένουν να ακούσουν τις προτάσεις του. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς εμφανίστηκε θετικός στο να ακούσει τις προτάσεις του υπουργείου δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορώ στα σημείο αυτό να πω περισσότερα πέρα από το γεγονός ότι θα ακούσουμε τις προτάσεις του υπουργείου και μετά θα απαντήσουμε. Θα τους ακούσουμε για το πώς σκέφτονται να κάνουν τη διανομή και σε ποιες κατηγορίες πληθυσμού θα δίνονται τα τεστ». Επίσης, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Τσαπέκος, μιλώντας και αυτός στο Reader ανέφερε πως ο Σύλλογος έχει συνέχεια συνομιλίες με το υπουργείο και ότι «θα ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει με προσοχή», διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις. Να σημειωθεί ότι οι φαρμακοποιοί αναφέρουν ακόμα ότι πάντα είχαν μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, η οποία έφερνε αποτελέσματα.