5 καλοκαιρινά συμπτώματα που κάνουμε το λάθος να τα αποδίδουμε απλώς στη ζέστη

Το καλοκαίρι, η ζέστη και η υγρασία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον οργανισμό. Ένας πονοκέφαλος που επιμένει, η έντονη κόπωση, η ζάλη όταν σηκωνόμαστε όρθιοι, η ναυτία ή μια ξαφνική αίσθηση ότι η καρδιά χτυπά πιο γρήγορα είναι εύκολο να αποδοθούν στις υψηλές θερμοκρασίες. Και πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις η ζέστη είναι η αιτία. Δεν είναι όμως πάντα έτσι.
Ορισμένα από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αποτελούν ένδειξη αφυδάτωσης, θερμικής εξάντλησης, διαταραχής της αρτηριακής πίεσης ή ακόμη και ενός προβλήματος που δεν σχετίζεται άμεσα με τη θερμοκρασία. Γι' αυτό έχει σημασία να γνωρίζουμε πότε ένα «απλό» καλοκαιρινό σύμπτωμα χρειάζεται περισσότερη προσοχή.
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