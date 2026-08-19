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5 καλοκαιρινά συμπτώματα που κάνουμε το λάθος να τα αποδίδουμε απλώς στη ζέστη

Πονοκέφαλος, κόπωση, ζάλη, ναυτία και ταχυπαλμία μπορεί να μην οφείλονται μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στα συμπτώματα.

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ηλιος
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Το καλοκαίρι, η ζέστη και η υγρασία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον οργανισμό. Ένας πονοκέφαλος που επιμένει, η έντονη κόπωση, η ζάλη όταν σηκωνόμαστε όρθιοι, η ναυτία ή μια ξαφνική αίσθηση ότι η καρδιά χτυπά πιο γρήγορα είναι εύκολο να αποδοθούν στις υψηλές θερμοκρασίες. Και πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις η ζέστη είναι η αιτία. Δεν είναι όμως πάντα έτσι.

Ορισμένα από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αποτελούν ένδειξη αφυδάτωσης, θερμικής εξάντλησης, διαταραχής της αρτηριακής πίεσης ή ακόμη και ενός προβλήματος που δεν σχετίζεται άμεσα με τη θερμοκρασία. Γι' αυτό έχει σημασία να γνωρίζουμε πότε ένα «απλό» καλοκαιρινό σύμπτωμα χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

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Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

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