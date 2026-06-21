Φιλοϊός: Ο ΠΟΥ εκδίδει οδηγίες για τη νόσο - Τι αναφέρεται για Έμπολα και Μάρμπουργκ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αντιμετωπίζει μια δύσκολη επιδημία της νόσου Έμπολα, που προκαλείται από το στέλεχος του ιού Μπουντιμπουγκιό, και η οποία είναι μια από τις δεκάδες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία.

Κι ενώ η κατάσταση ακόμα δεν έχει εκτονωθεί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσιεύει τις πρώτες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την κλινική διαχείριση της νόσου από φιλοϊό, οι οποίες περιλαμβάνουν όλους τους τύπους των ιών Έμπολα και Μάρμπουργκ.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης υποστηρικτικής φροντίδας για τη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών, περιγράφοντας 16 συστάσεις, βασισμένες σε τεκμηριωμένα στοιχεία.

72 επιδημίες Έμπολα και Μάρμπουργκ

Οι λοιμώδεις ασθένειες Έμπολα και Μάρμπουργκ ανήκουν στην κατηγορία των αιμορραγικών πυρετών και αποτελούν σοβαρά και συχνά θανατηφόρα νοσήματα, με τα ποσοστά θνησιμότητας να κυμαίνονται από 25% έως 90% στις πιο σοβαρές επιδημίες.

Έχουν αναφερθεί 72 επιδημίες στην Αφρική από το 1967, όταν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά ο ιός Μάρμπουργκ. Αυτές οι επιδημίες συχνά έχουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στις πληγείσες κοινότητες.

Επειδή δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα εμβόλια και ειδικές θεραπείες για τη νόσο του ιού Μάρμπουργκ, τις ασθένειες του ιού Μπουντιμπουγκιό και του ιού του Σουδάν, η έγκαιρη υποστηρικτική φροντίδα βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση.

«Οι νέες οδηγίες αποτελούν ένα τέλειο παράδειγμα του πώς ο ΠΟΥ αξιοποιεί την επιστήμη για την καλύτερη προστασία και φροντίδα των ανθρώπων κατά τη διάρκεια επιδημιών και έκτακτων αναγκών στον τομέα της υγείας.

Η τρέχουσα επιδημία του ιού Μπουντιμπουγκιό αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση της ανάγκης για επιμελή, ολιστική και ανθρωποκεντρική ιατρική περίθαλψη, για να σωθούν ζωές και να διατηρηθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις και τις αρχές να ενσωματώσουν αυτές τις νέες συστάσεις στην ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των επιδημιών, ώστε να διασφαλιστεί υψηλής ποιότητας φροντίδα για όλους», επισημαίνει ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν μέσω διαβουλεύσεων με ειδικούς σε παγκόσμιο επίπεδο και βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και κλινικές γνώσεις, μεταφράζουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις πρόσφατες επιδημίες Έμπολα και Μάρμπουργκ σε πρακτικές συστάσεις για βελτιωμένη φροντίδα των ασθενών. Ο ΠΟΥ έχει εκδώσει στο παρελθόν αρκετές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κλινική φροντίδα και τις θεραπείες ειδικά για τη νόσο του ιού Έμπολα.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές έχουν αναπτυχθεί κυρίως για να καθοδηγήσουν τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας κατά τη φροντίδα των ασθενών, να εναρμονίσουν τις κλινικές προσεγγίσεις και να επιτρέψουν στους διαχειριστές των μονάδων υγείας και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάζουν, να προετοιμάζονται και να ανταποκρίνονται καλύτερα σε επιδημίες ασθενειών από φιλοϊό μέσω της επαρκούς παροχής ιατρικών εφοδίων, βιοϊατρικού εξοπλισμού, εργαστηριακής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού.

Πρακτικές συστάσεις

Οι πρακτικές συστάσεις στοχεύουν στην υποστήριξη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην πρώτη γραμμή στον εντοπισμό της κλινικής επιδείνωσης, στη διαχείριση της αφυδάτωσης και του σοκ, στη βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών, στην ασφαλή παροχή κρίσιμων υποστηρικτικών παρεμβάσεων και στην παροχή δομημένης παρακολούθησης για ασθενείς που ανάρρωσαν από τις ασθένειες Έμπολα και Μάρμπουργκ.

Ορισμένες από τις βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν:

Χρήση ιεραρχημένων κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων για την παρακολούθηση ασθενών με νόσο από φιλοϊό, για τον εντοπισμό και τη διαχείριση θεραπεύσιμου προβλήματος (όπως υπογλυκαιμία, μεταβολικές διαταραχές).

Γρήγορη και ακριβής αντιμετώπιση της αφυδάτωσης σε ασθενείς με νόσο από φιλοϊό χρησιμοποιώντας από του στόματος και ενδοφλέβια ενυδάτωση.

Προώθηση της έγκαιρης και ακριβούς χρήσης ενδοφλέβιων υγρών και αγγειοδραστικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του σοκ σε ασθενείς με νόσο από φιλοϊό (χαμηλή αρτηριακή πίεση που προκαλείται από τη λοίμωξη, η οποία εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά οδηγεί σε οργανική ανεπάρκεια), καθοδηγούμενη από διαδοχική παρακολούθηση ζωτικών σημείων και δεικτών αιμάτωσης.

Διασφάλιση ότι εάν υπάρχουν άλλες βακτηριακές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της βακτηριακής σήψης, σε ασθενείς με νόσο από φιλοϊό, ξεκινά άμεσα η απαιτούμενη θεραπεία με αντιβιοτικά.

Παροχή δομημένης μετεγχειρητικής φροντίδας σε ασθενείς που έχουν επιβιώσει από τη νόσο φιλοϊού για την προώθηση της ευεξίας και την πρόληψη περαιτέρω λοιμώξεων που συνδέονται με την υποτροπή σε άτομα που ανάρρωσαν από την ασθένεια.

Για τη νόσο του ιού Μπουντιμπουγκιό, όπως και με άλλες ασθένειες που προκαλούνται από φιλοϊό, η έγκαιρη αναγνώριση, η ταχεία παραπομπή και η βελτιστοποιημένη υποστηρικτική φροντίδα παραμένουν θεμελιώδη συστατικά της φροντίδας των ασθενών.

Η βελτιστοποιημένη υποστηρικτική φροντίδα μπορεί να μειώσει τις επιπλοκές και να προσφέρει τη βάση πάνω στην οποία παρέχονται όλες οι άλλες κλινικές παρεμβάσεις. Αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την κλινική έρευνα που αξιολογεί τις αντιιικές θεραπείες.

Αυτές οι κλινικές οδηγίες συμπληρώνουν τις υπάρχουσες οδηγίες του ΠΟΥ και τα λειτουργικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή φροντίδας.