«Δράση τώρα και από κοινού»: Στο Κονγκό ο αρχηγός του ΠΟΥ για τη μάχη με τον έμπολα

Σήμα κινδύνου για την ταχύτατη εξάπλωση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό) εκπέμπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, μεταβαίνει εσπευσμένα στην περιοχή, απευθύνοντας δραματική έκκληση για κοινή δράση και κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναχαιτιστεί η θανατηφόρα νόσος.

On my way to #DRC.



Ebola is back. Ituri province is bearing the brunt. I will be on the ground with our @WHO teams, partners, and the extraordinary health workers who have never stopped fighting, all working under the leadership of the Government of DRC.



16 times, this country… pic.twitter.com/Bjq0WZhQvP — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 28, 2026

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία του Ιτούρι, μια δυσπρόσιτη περιοχή στα βορειοανατολικά της χώρας, η οποία πλήττεται σοβαρά από τη βία ένοπλων ομάδων, γεγονός που δυσχεραίνει αφάνταστα το έργο των υγειονομικών.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο επικεφαλής του ΠΟΥ μετέφερε το στίγμα της κρίσης, μεταφέροντας τις ακριβείς συνθήκες που επικρατούν:

«Βρίσκομαι καθ’ οδόν για την ΛΔ Κονγκό. Ο Έμπολα έχει επιστρέψει. Η επαρχία του Ιτούρι (βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό) είναι η περισσότερο πληγείσα. Θα βρίσκομαι εκεί στο πλευρό των ομάδων μας του ΠΟΥ, των εταίρων μας και των εξαιρετικών εργαζομένων στον τομέα υγείας που δεν σταμάτησαν ποτέ να δίνουν μάχη, δουλεύοντας όλοι υπό τις οδηγίες της κυβέρνησης της ΛΔ Κονγκό».

Εκφράζοντας, ωστόσο, την πεποίθησή του ότι και αυτή η μάχη μπορεί να κερδηθεί, υπενθύμισε με έμφαση:

«Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ήδη νικήσει τον Έμπολα 16 φορές. Η 17η φορά δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Αλλά οφείλουμε να δράσουμε τώρα, από κοινού».

Έκκληση για Εκεχειρία: «Οι άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς λόγο»

To the people of DRC, especially to the people of Ituri



Jambo kwenu wakahaji wa Ituri



Mbote na bino, bato ya Ituri



My name is Tedros, and I am the Director-General of the World Health Organization (@WHO). But today, I am not writing to you as an official. I am writing to you… pic.twitter.com/RoXCWy50fk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 28, 2026

Οι ένοπλες συγκρούσεις αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αντιμετώπιση του ιού, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και το ιατρικό προσωπικό. Απευθυνόμενος στον λαό του Ιτούρι και στα εμπλεκόμενα μέρη, ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους υπογράμμισε στην εκτενή ανάρτησή του:

«Ξέρω ότι η κατάσταση ασφαλείας σε μέρη αυτής της περιοχής παραμένει πολύ δύσκολη. Οι συγκρούσεις και οι εκτοπισμοί κάνουν τα πάντα πιο δύσκολα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε όσους χρειάζονται φροντίδα και της προστασίας των εργαζομένων υγείας. Θέλω να είμαι ειλικρινής: αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά αν όσοι προσπαθούν να βοηθήσουν εμποδίζονται ή κινδυνεύουν.

Εργαζόμαστε στενά με όλους τους σχετικούς εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι η ανταπόκριση φτάνει σε κάθε κοινότητα που τη χρειάζεται και ότι κανείς δεν μένει πίσω λόγω του πού ζει ή τι συμβαίνει γύρω του.

Γι’ αυτό σήμερα απευθύνω άμεση έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην περιοχή: παρακαλώ, κηρύξτε κατάπαυση του πυρός. Ακόμη και προσωρινά. Ακόμη και όσο χρειάζεται για να περάσουν οι εργαζόμενοι υγείας. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από Έμπολα χωρίς λόγο. Παιδιά αρρωσταίνουν.

Οικογένειες υποφέρουν. Κανένας σκοπός, καμία σύγκρουση, καμία αδικία δεν αξίζει να καταδικάσει αθώους ανθρώπους σε θάνατο από μια προληπτή ασθένεια. Μια κατάπαυση του πυρός, έστω προσωρινή, θα σώσει ζωές. Σας καλώ, σας παρακαλώ: δώστε μας τον χώρο να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».