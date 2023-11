Γιατρός αποκαλύπτει το δωρεάν «κόλπο» για να χάσει κάποιος κιλά

Ένας γιατρός αποκαλύπτει μια «απλή» συμβουλή η οποία μπορεί να βοηθήσει όποιον θέλει να χάσει βάρος και να το κρατήσει σταθερό.

Καθώς πολλοί άνθρωποι οδηγούνται σε ακραίες δίαιτες είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα σωστά για τον οργανισμό μας βήματα, ώστε να χάσουμε το περιττό βάρος.

Η συμβουλή του γιατρού

Σύμφωνα με την Echo, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ έχουν αποδείξει πως η κατανάλωση μισού λίτρο νερό μισή ώρα πριν από κάθε βασικό γεύμα μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Ένας γιατρός στο Tik Tok υποστηρίζει αυτή την μέθοδο, καθώς το νερό πριν από το φαγητό μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό και να βοηθήσει στο καλύτερο έλεγχο του βάρους.

