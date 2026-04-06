Αφιέρωμα στον John Coltrane & τον Kenny Garrett: Η Αμερικανική Μαύρη Μουσική Επανάσταση

Η ζωντανή σκηνή της πόλης αναδεικνύεται μέσα από ένα πρόγραμμα που γιορτάζει την ελευθερία, την έκφραση και την αυθεντικότητα στη μουσική. Η παράσταση θα παρουσιαστεί το Σάββατο 18 Απριλίου, στις 21:30, φέρνοντας στη σκηνή τρεις γενιές καταξιωμένων και ανερχόμενων μουσικών της αθηναϊκής τζαζ σκηνής, σε μια βραδιά που αποτυπώνει τη διαρκή εξέλιξη του είδους.

Στη σκηνή θα βρεθεί το Gilad Atzmon Quartet, με επικεφαλής τον διεθνώς καταξιωμένο σαξοφωνίστα Gilad Atzmon, γνωστό για τις βαθιά εκφραστικές ερμηνείες του και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την τζαζ με το μπλουζ και την παραδοσιακή μουσική. Δίπλα του, ο Γιώργος Γεωργιάδης στο κοντραμπάσο προσφέρει μια στιβαρή και εκφραστική βάση, ενώ η πολυετής εμπειρία και η διδακτική του παρουσία συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχεια της ελληνικής τζαζ σκηνής.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν ο ανερχόμενος κιθαρίστας Jim Kassavetis, με την ευρηματική του τεχνική και δυναμικούς αυτοσχεδιασμούς, και ο ντράμερ Henry Onuchucks, γνωστός για την εκρηκτική ενέργεια και την ρυθμική του ευαισθησία. Μαζί, το κουαρτέτο δημιουργεί έναν διαγενεακό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της τζαζ, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει τη μουσική ως ζωντανή έκφραση ταυτότητας, ελευθερίας και δημιουργικότητας.

Η εκδήλωση τιμά δύο από τους πιο εμβληματικούς σαξοφωνίστες της τζαζ: τον John Coltrane, σύμβολο καινοτομίας και πνευματικού βάθους που καθόρισε τη μουσική του 20ού αιώνα, και τον Kenny Garrett, έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους σαξοφωνίστες, γνωστό για τον προσωπικό του ήχο και την εκρηκτική σκηνική του παρουσία. Η μουσική τους ζωντανεύει σήμερα με φρέσκια, δυναμική ενέργεια, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στην κληρονομιά της τζαζ και τη σύγχρονη δημιουργία.

Ιnfo

Gilad Atzmon – Σαξόφωνο

Γιώργος Γεωργιάδης – Κοντραμπάσο

Jim Kassavetis – Κιθάρα

Henry Onuchucks – Τύμπανα

Ημερομηνία & Ώρα: Σάββατο 18 Απριλίου, 21:30

Τιμή Εισιτηρίου: 12€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/a-tribute-to-john-coltrane-kenny-garrett-and/