Ομπρέλες μόνο για μωρά και παππούδες: Μία παραλία στη Σαρδηνία το «ξεχείλωσε» με τους κανόνες

Μια παραλία στη Σαρδηνία έχει προκαλέσει συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, λόγω ενός κανόνα που επιβάλλει, απαγορεύοντας σε άτομα ηλικίας μεταξύ 10 και 65 ετών να χρησιμοποιούν ομπρέλα για τον ήλιο.

Το μέτρο κατανοητά ακούγεται σαδιστικό επιφανειακά. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να είσια μωρό ή παππούς για να πάθεις ηλιακό έγκαυμα. Όμως η απαγόρευση ήταν περισσότερο απότοκο μίας απελπιστικής πραγματικότητας.

Ήταν μάλιστα μόνο ένα μέτρο μεταξύ πολλών που επιβλήθηκαν από τις τοπικές αρχές στην παραλία Punta Molentis στο Villasimìus, στη νοτιοανατολική ακτή της Σαρδηνίας, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την προστασία του παρθένου περιβάλλοντός της.

Σαρδηνία: Μία «μη μου άπτου» παραλία

Κατ' αρχάς, οι αρχές χρεώνουν 10 ευρώ ως αντίτιμο εισόδου στην παραλία, που δεν είναι καν οργανωμένη. Ακολούθως, μόνο οι οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών επιτρέπεται να βάλουν ομπρέλα, μόνο μία ανά οικογένεια, και όσοι είναι άνω των 65 ετών.

Το μέτρο δεν έχει γίνει δεκτό με ικανοποίηση από τους λουόμενους, προκαλώντας ένα μείγμα δυσπιστίας και σύγχυσης στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους καρκίνου του δέρματος ή θερμοπληξίας, αναφέρει ο Guardian.

«Για να βάλω ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» ρώτησε ένας χρήστης κάτω από μια ανάρτηση που ανακοίνωνε τις οδηγίες στη σελίδα του συμβουλίου του Βιλασίμους στο Facebook.

Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Άρα για να έρθω στην παραλία με ομπρέλα, είτε φέρνω τον παππού μου είτε πρέπει να κάνω παιδί από τώρα μέχρι αύριο;»

Κάποιοι ζήτησαν μποϊκοτάζ της Πούντα Μολέντις, ενώ άλλοι είπαν ότι απλώς θα πήγαιναν σε μια παραλία όπου θα μπορούσαν να προστατευτούν με ασφάλεια από τον ήλιο.

Το δημοτικό συμβούλιο του Βιλασιμίους δήλωσε ότι μία πρόσφατη πυρκαγιά γύρω από την παραλία, και τα «άγρια θαλάσσια καιρικά φαινόμενα» το οδήγησαν στην επιβολή αυστηρότερων κανόνων προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική ομορφιά της Πούντα Μολέντις, η οποία βρίσκεται εντός μιας καθορισμένης προστατευόμενης περιοχής.

«Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να περιοριστεί ο [ανθρώπινος] αντίκτυπος και να διασφαλιστεί η προστασία αυτής της κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε το συμβούλιο σε ανακοίνωση στον ιστότοπό του .

Απαγορεύεται επίσης στους ανθρώπους να τοποθετούν κιόσκια, σκηνές ή άλλες μορφές παροχής σκιάς. Οι κανόνες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.