Burger Fest: Επιστρέφει στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι στις 19-21 και 26-28 Σεπτεμβρίου

Το πιο λαχταριστό και ρυθμικό ραντεβού της χρονιάς επιστρέφει! Το Burger Fest έρχεται ξανά στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι, από τις 19 μέχρι τις 21 και από τις 26 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, με top vibes από τα πιο νόστιμα burgers, υπό τους ήχους της πιο αγαπημένης μουσικής!

Από τις πρώτες μπουκιές μέχρι την τελευταία νότα, το Burger Fest έρχεται να προσφέρει το απόλυτο combo γεύσης και μουσικής!

Το βασίλειο του Burger

Στο Burger Fest, όπως κάθε χρόνο, το burger είναι πρωταγωνιστής και κάθε μπουκιά αποτελεί εμπειρία. Signature burgers των πιο αγαπημένων burger houses, ζουμερά μπιφτέκια, αφράτα brioche buns, φρέσκα υλικά και σάλτσες που θα αγκαλιάζουν τις πιο λαχταριστές... μπιφτεκιένιες δημιουργίες, δημιουργούν γευστικά ταξίδια που θα θέλεις να ζήσεις! Κι όλα αυτά, παρέα με μια παγωμένη Kaiser ή μια Coca-Cola, για το απόλυτο ταίριασμα!

Burger Disco Club, Caprus, Comet, Gordo Eats, Hippy Joe, Hobos Street Grill, Layers, Manito, ΟΦSΕΤ Smoker, Pax Burgers, Stack Athens, Tasty Stories φέρνουν στο Burger Fest ένα γευστικό line-up που συνδυάζει smash attitude, street gourmet χαρακτήρα, διεθνή twists και αυθεντική χειροποίητη φροντίδα. Από τα viral classics μέχρι τις νέες προσθήκες στα μενού και τις συνταγές-έκπληξη, κάθε μπουκιά θα είναι μια έκρηξη γεύσης στο στόμα!

Με τα φετινά signature burgers που θα αποτελέσουν το statement του φθινοπώρου, αλλά και το Best Burger Award που θα αναδείξει την top επιλογή εντός και εκτός Burger Fest, η απόλαυση απογειώνεται, αποδεικνύοντας πως υπάρχει γευστικός παράδεισος και αυτός βρίσκεται στο Παλιό Αμαξοστάσιο!

Και φυσικά, επειδή μετά από το πιο δυναμικό γεύμα, σίγουρα θα θέλεις κάτι γλυκό ή δροσιστικό, το Sugar Rush θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τα γλυκά του Φεστιβάλ, με cookies, παγωτό σε 12 γεύσεις και βάσκικο Cheesecake σε τρεις διαφορετικές εκδοχές, ενώ το Λοσάντζελε all day bar θα προσφέρει cocktails, για να συνοδεύεις κάθε στιγμή το burger σου με τον πιο ιδανικό τρόπο!

Performances που… σε τρώνε να τα ζήσεις!

Φέτος, το Burger Fest απογειώνει κάθε έννοια απόλαυσης, με live από το πιο δυνατό Line up της ελληνικής μουσικής σκηνής, που υπόσχονται στιγμές, οι οποίες θα μείνουν αξέχαστες σε κάθε επισκέπτη. Εκρηκτικές εμφανίσεις, δυνατά κομμάτια και ρυθμοί που θα ξεσηκώσουν το πλήθος από το πρώτο κιόλας τραγούδι, δημιουργούν για άλλη μια φορά την μουσική γιορτή της χρονιάς, με ένα background γεμάτο μοναδικές γεύσεις, ακριβώς εκεί που θα χτυπάει ο παλμός της πόλης!

Πάνος Μουζουράκης, Rous, Locomondo, Γιώργος Παπαγεωργίου & Polkar, Onirama, Marseaux, Papazó, Χατζηφραγκέτα, Selini, Σκιαδαρέσες, Χαρά και stand up comedy act από Κώστα Μαλιάτση θα μετατρέψουν τη σκηνή του Burger Fest σε μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς! Αγαπημένα τραγούδια, ξέφρενοι ρυθμοί, δυναμικές στιγμές, σε ένα line-up που ενώνει είδη μουσικής και επισφραγίζει τη δύναμη της μουσικής!

Κι αν νομίζεις ότι το Burger Fest είναι μόνο φαγητό και μουσική… ετοιμάσου για δραστηριότητες, αλλά και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με δώρα - έκπληξη που θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία και αναμένεται να δώσουν νέα πνοή στο ίδιο αγαπημένο μέρος!

Το Burger Fest είναι η απόλυτη γιορτή της πόλης – ένας θεσμός που ενώνει γεύσεις και ψυχαγωγία με έναν μοναδικό τρόπο! Φαγητό, μουσική, διασκέδαση – εδώ δεν επιλέγεις, εδώ τα ζεις όλα.

19-21 Σεπτεμβρίου και 26-28 Σεπτεμβρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι!

Κλείστε το εισιτήριο σας Εδώ