Ως εγκληματική οργάνωση αναγνωρίστηκε η Χρυσή Αυγή και στη δίκη στο Εφετείο, σε δεύτερο βαθμό, με τους 42 κατηγορούμενους να κρίνονται και πάλι ένοχοι.

Ειδικότερα και όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν επτά από τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ειδικότερα, πρόκειται για τους: Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Ηλία Παναγιώταρο, Γιώργο Γερμενή και Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καταδικάστηκαν, και σε δεύτερο βαθμό, οι άλλοι 11 βουλευτές της Χ.Α., αλλά και ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, και οι πυρηνάρχες Νίκαιας, Γιώργος Πατέλης, και Περάματος, Αναστάσιος Πανταζής.

Η Μάγδα Φύσσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο | INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ειδικότερα, ένοχοι για ένταξη κρίθηκαν οι: Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Αρβανίτης.

Για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πλην του δράστη Γιώργου Ρουπακιά, κρίθηκαν ένοχοι για συνεργεία στην ανθρωποκτονία άλλοι 14 κατηγορούμενοι.

Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη και Νικόλαο Τσόρβα.

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Πέραμα, ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Δημήτρη Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρίας, Αναστάσιο Πανταζή και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης ως προς τα ελαφρυντικά.