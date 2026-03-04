Ένα ακόμα σκίτσο, μία ακόμη προπαγάνδα από τον βετεράνο σκιτσογράφο Αρκά, κατά (συνολικά) της Αριστεράς. Επιχειρώντας για μία ακόμη φορά να βάλει στο ίδιο... τσουβάλι έναν ολόκληρο ιδεολογικό χώρο, με το νέο του σκίτσο προκαλεί για μία ακόμη φορά αντιδράσεις στα social media.

«Να δηλώνεις αριστερός και να υποστηρίζεις αυτούς δεν είναι αντίφαση. Είναι διαστροφή» γράφει έχοντας μία φωτογραφία με σκιτσαρισμένους μουλάδες.

Όπως είναι φυσικό οι αντιδράσεις ήρθαν από τις πρώτες στιγμές, κυρίως για το «απόλυτο» των απόψεων που εκφράζει.

Αντιδράσεις για το σκίτσο του Αρκά

Χαρακτηριστικές είναι κάποιες από τις απαντήσεις που ανaφέρουν:

«Το να ξερεις τι πιστευει ενας αριστερος και να τα διστρεβλωνεις αυτο ειναι διαστροφη».

«Με την ειρήνη μόνο και μόνο θα σε πείραζε?»

«Για κάτσε ρε, ποιος τους υποστηρίζει αυτούς; τα τέρατα; πλάκα κάνεις; το λαό του Ιράν υποστηρίζει ο κόσμος, χωρίς αυτούς τους δαίμονες μέσα...»

«Το να γράφεις αρλούμπες επειδή στερείσαι έμπνευσης τί είναι;»

«Το αστείο της υπόθεσης είναι πως παρουσιάζεται ως Αρκάς. Το γελοίο είναι πως τον εκθέτει. Καλημέρα στα ορφανά του συστήματος».

«Ωραία λογική... όταν είσαι αριστερός, επιτρέπεις σε κάποιον να σκοτώνει τους "κακούς" επειδή έχει οπλα και ισχύ...! Δεν βαριέσαι και τα κοριτσάκια στο σχολείο "μουλάδικα" ήτανε...».