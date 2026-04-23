Δώρα για κάθε περίσταση: Ιδέες που θα εκτιμηθούν

Υπάρχουν πολλές περιστάσεις για δώρα, άλλες για κοντινά μας άτομα άλλες είναι υποχρέωση. Δώρα για μακρινούς συγγενείς ή για συναδέλφους είναι πιο δύσκολα. Ακόμα και για άτομα κοντινά μας, που τα ξέρουμε καλά οι ιδέες δώρων συχνά στερεύουν. Επειδή δεν έχεις πάντα το χρόνο ή την διάθεση να απαντήσεις στο ερώτημα «τι δώρο να πάρω» σου ετοιμάσαμε μια απλή λίστα με δώρα για κάθε περίσταση και κάθε budget!

1.Sentio Projector Γαλαξία RGB Αστροναύτης

Ένα χαριτωμένο και εντυπωσιακό gadget! Δημιουργεί μία υπέροχη ατμόσφαιρα με προβάλλοντας στο ταβάνι ή στον τοίχο τον έναστρο ουρανό με διαφορετικούς συνδυασμούς και συχνότητες. Ο σχεδιασμός του Sentio RGB Προτζέκτορα Αστροναύτη, είναι μοναδικός. Το κεφάλι του περιστρέφεται δίνοντας την επιθυμητή γωνία προβολής του έναστρου ουρανού και των νεφελωμάτων. Διαθέτει χειριστήριο για να μπορείς να ρυθμίσεις τη φωτεινότητα ή την ταχύτητα αλλαγής του νεφελώματος, αλλά και να ενεργοποιήσεις το χρονόμετρο για την αυτόματη απενεργοποίησή του. Μικρό σε μέγεθος και με όμορφο design ταιριάζει σε κάθε χώρο και δημιουργεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα! Ιδανικό για παιδικά δωμάτια και όχι μόνο!

2. JBL BT Headphones Tune 520BT Μαύρο

Ένα ζευγάρι ακουστικά είναι πάντα ένα καλό δώρο, ένα δώρο όμορφο και χρηστικό. Τα ακουστικά JBL Tune 520BT πέρα από τον εξαιρετικό ήχο JBL παρέχουν έως και 57 ώρες απόλυτης απόλαυσης! Με τη δωρεάν εφαρμογή JBL Headphones μπορείς να προσάρμοσεις τον ήχο μέσω του EQ καθώς τα Voice Prompts σε καθοδηγούν στις λειτουργίες των ακουστικών, για πλήρη εξατομίκευση. Ελαφριά και άνετα ακόμα και μετά από ώρες ακρόασης και επίσης αναδιπλώνονται για να χωράνε στο σακίδιο σου. Σου επιτρέπουν να διαχειρίζεσαι κλήσεις, ήχο και ένταση από τα ακουστικά, χάρη στα βολικά χειριστήρια κουμπιών. Αλλά είναι και έξυπνα, αν λάβεις μία κλήση ενώ παρακολουθείς ένα βίντεο σε άλλη συσκευή, τα JBL Tune 520BT συνδέονται αμέσως στο κινητό σου, ώστε να μην χάνεις κλήση.

3. Sentio Ηχείο με λειτουργία Karaoke

Συνεχίζοντας τις μουσικές ιδέες σου προτείνουμε ένα μικρό και εντυπωσιακό φορητό Karaoke που εξυψώνει κάθε πάρτι! Περιλαμβάνει δύο μικρόφωνα σε μαύρο χρώμα με ενσωματωμένο φωτισμό, επαναφορτιζόμενη μπαταρία και εμβέλεια έως δέκα μέτρα. Συνδέεται εύκολα με την κινητή συσκευή σου και υποστηρίζει αναπαραγωγή από κάρτα μνήμης, USB stick καθώς και στερεοφωνικό ήχο μέσω Bluetooth. To Sentio Mini Karaoke είναι ιδανικό για το δωμάτιο το σπίτι την πισίνα την παραλία ή τον κήπο! Μπορεί να ξετρελάνει από τα ανίψια σου μέχρι συναδέλφους! Ασχέτως ηλικίας, ένα φοβερό δώρο για όποιον αγαπά το τραγούδι!

4. Sentio Skin Care Mini Ψυγείο 4L

Αυτό το gadget θα σου λύσει τα χέρια! Ένα φορητό ψυγείο ιδανικό όχι μόνο για τη φύλαξη προϊόντων Skincare, αλλά και για τα αγαπημένα σου snacks και αναψυκτικά! Εν κινήσει παίρνει ρεύμα από την μπαταρία του αυτοκίνητου και κρατάει τα περιεχόμενα του στη σωστή θερμοκρασία, είτε κρύα είτε ζεστά αφού έχει διπλή λειτουργία. Με εξωτερικές διαστάσεις: 23,5 x 18 x 24,5 cm μεταφέρεται εύκολα, ενώ οι εσωτερικές διαστάσεις: 20 x 13 x 13 cm σου προσφέρουν τέσσερα λίτρα αποθήκευσης! Διαθέτει εσωτερικό αποσπώμενο ράφι και δεν χρησιμοποιεί φρέον. Με ισχύ 45W (AC 220V & DC 12V) και με καλώδιο για το αυτοκινήτο εξυπηρετεί κάθε σου ανάγκη on-the-go. Στη συσκευασία θα βρεις και τα αυτοκόλλητα που το συνοδεύουν για να το παραμετροποιήσεις!

5. Xiaomi Redmi Watch 5 Active Black

Ένα κομψό ρολόι με ματ πλαίσιο και μινιμαλιστικό σχεδιασμό μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό δώρο! Ενσωματώνει μεγάλη τετράγωνη 2” LCD οθόνη με επάνω από 200 προσόψεις, για να το προσαρμόσεις στη διάθεσή σου. Χάρη στη λειτουργία κλήσεων Bluetooth® και ακύρωση θορύβου με δύο μικρόφωνα, υποστηρίζει εκτεταμένη εμβέλεια κλήσεων με ευρύτερη κάλυψη. Η μπαταρία 470 mAh, με αυτονομία 18 ημερών σε τυπική λειτουργία χρήσης αφαιρεί την ανάγκη συχνής φόρτισης. Διαθέτει 24ωρη παρακολούθηση καρδιακών παλμών και ολοήμερη παρακολούθηση οξυγόνου αίματος και στρες. Τέλος, προσφέρει αντοχή στο νερό 5ATM για καθημερινή χρήση. Τέλος υποστηρίζει πάνω από 140 λειτουργίες προπόνησης, με δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης δραστηριότητας, όπως τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλασία, ελλειπτικό, κωπηλασία και σχοινάκι.

6. Legami Walkie Talkies 2τεμ.

Για παιδιά κάθε ηλικίας τα Walkie Talkies της Legami με cool χρώμα και μεγάλη εμβέλεια προσφέρουν ατέλειωτο και στιλάτο παιχνίδι με τους φίλους! Χάρη σε αυτά τα πολύχρωμα ραδιόφωνα τσέπης, ενήλικες και παιδιά μπορούν να διατηρούν επαφή έως και 3-5 χιλιόμετρα σε ανοιχτούς χώρους.Χάρη στη λειτουργία VOX μπορείς ακόμη και να μιλάς handsfree, ώστε η διασκέδαση να μην σταματά ποτέ! Με ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, λειτουργία κλειδώματος κουμπιών και 8 κανάλια είναι το τέλειο εργαλείο επικοινωνίας. Λειτουργεί με 4 μπαταρίες ΑΑΑ που σημαίνει ότι εύκολα και οικονομικά επεκτείνεις τη διάρκεια χρήσης και παιχνιδιού!

7. Hupa Σκίαστρο Παραλίας Seaside II 3 Ατόμων

Κλείνουμε με ακόμα πρόταση για όσους περνάνε χρόνο στη φύση! Το πρακτικό σκίαστρο παραλίας από την Hupa, με ανοιγόμενα πλαϊνά τμήματα για θέα 360° και άριστο εξαερισμό είναι ιδανικό για την παραλία και όχι μόνο. Σε προστατεύει από τον ήλιο και σου επιτρέπει να απολαμβάνει την φύση με την παρέα σου!