Εκδόσεις Μολύβι: Kυκλοφορούν ένα συναρπαστικό βιβλίο για εφήβους με τίτλο «Ο Ντένις και το μαγικό τηλεσκόπιο»

Οι Εκδόσεις Μολύβι κυκλοφορούν ένα νέο, συναρπαστικό βιβλίο για εφήβους με τίτλο «Ο Ντένις και το μαγικό τηλεσκόπιο», μια ιστορία που συνδυάζει τη φαντασία, την περιπέτεια και τη δύναμη της ανακάλυψης. Με γλώσσα προσιτή και ζωντανή αφήγηση, το βιβλίο απευθύνεται σε εφήβους που αγαπούν τις ιστορίες φαντασίας και αναζήτησης, ενώ παράλληλα θίγει θέματα όπως η φιλία, το θάρρος, η αυτογνωσία και η αξία της παρατήρησης και της γνώσης.

Το «Ο Ντένις και το μαγικό τηλεσκόπιο» είναι μια σύγχρονη εφηβική περιπέτεια που προσκαλεί τους αναγνώστες να κοιτάξουν λίγο πιο μακριά – όχι μόνο προς τον ουρανό, αλλά και μέσα τους.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μολύβι και είναι διαθέσιμο σε βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Περίληψη:

Ο Μανώλης, που όλοι φωνάζουν Ντένις, είναι ένας εντεκάχρονος, πυροξανθοσγουρομάλης μπόμπιρας που αγαπάει τους κεφτέδες και βαριέται το σχολείο. Σε μια έκρηξη αγανάκτησης και με επαναστατική διάθεση, βρίσκεται μόνος και πεινασμένος μέσα σ' ένα δάσος όπου θα συναντήσει μάγους και μάγισσες, μεταμορφωμένους σε ζώα, που θα τον βοηθήσουν να βρει τοn δρόμο της επιστροφής στην οικογένειά του μέσω ενός μαγικού τηλεσκοπίου. Συνοδοιπόρος στο μαγικό αλλά συνάμα διδακτικό ταξίδι του, μια κόκκινη γάτα με πράσινα μάτια, η Αμέλια. Μέσα από τις περιπέτειες που θα ζήσουν, θα διδάξει ο ένας στον άλλο υπομονή, υπευθυνότητα, φιλία, αγάπη για τη γνώση και τις αληθινές αξίες της ζωής. Και το μαγικό ταξίδι ξεκινάει...

