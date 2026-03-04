Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία: Εκτοξεύτηκε το ρεύμα - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει φόβους για ραγδαία αύξηση της τιμής καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήδη από τη Δευτέρα, που άνοιξαν οι αγορές - δύο μέρες μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν - το πετρέλαιο brent έχει σημειώσει αύξηση της τάξης του 10-11%.

Το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 42%, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση της τάξης του 150% στην τιμή του ρεύματος στο χρηματιστήριο αγοράς ενέργειας.

Τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, αναμένεται αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης κατά 7 λεπτά του ευρώ, ενώ 15 λεπτά πάνω θα πωλείται το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης.

«Δεν δικαιολογούνται αυξήσεις αυτή τη στιγμή»

Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιώς, μιλώντας στο τηλεοπτικό μέσο ζήτησε τη διατήρηση ψυχραιμίας, από πλευράς αγοράς, αλλά και εντατικούς ελέγχους για περιπτώσεις αισχροκέδριας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος αυξήσεων καθώς υπάρχει επάρκεια. «Δεν πρέπει να υπάρξουν αυξήσεις και υπάρχει απόλυτη επάρκεια» είπε, ειδικότερα.

«Σαν αγορά πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι, να μην περάσουν οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Είναι απαγορευτικό, σε μία αδύναμη αγορά, να κάνουμε κατ΄εκτίμηση αυξήσεις» επεσήμανε.

Τα διυλιστήρια, όπως είπε, «έχουν αποθέματα για 90 μέρες. Στη Ρεβυθούσα, η επάρκεια lng είναι της τάξης του 36% και ενισχύεται συνεχώς».

Ο ίδιος στάθηκε στο ότι αυτή τη στιγμή, «200.000 κοντέινερ είναι καθηλωμένα στην ερυθρά θάλασσα και γύρω από τον Περσικό Λόλπο. Κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων τους».

«Δεν δικαιολογούνται αυξήσεις αυτή τη στιγμή» είπε, σε άλλο σημείο, και εξήγησε πως υπάρχει διαφορά μεταξύ της διεθνούς τιμής των προϊόντων και αυτής που αγοράζει η Ελλάδα.

«Αν πόλεμος έχει διάρκεια πάνω από έναν μήνα, η αύξηση θα περάσει τον καταναλωτή» σημείωσε, ωστόσο, και ζήτησε εντατικούς ελέγχους σε διυλιστήρια και παρόχους για να μην υπάρξει αισχροκέρδεια.

Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κυβέρνηση κάνει εντατικές συσκέψεις σε μία προσπάθεια να προετοιμάσει το σχέδιο στήριξης, εάν αυτό απαιτηθεί.

Υπάρχουν σκέψεις για επαναφορά του fuel pass, εάν το brent ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και παραμείνει έτσι για πάνω από έναν μήνα.

Επίσης, μπορεί να υπάρξει επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, σε περίπτωση που η τιμή της κιλοβατώρας ξεπεράσει τα 17-18 λεπτά του ευρώ. Ο στόχος είναι να μην ανέβει πάνω από τα 15.