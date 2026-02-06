Fly now. Love later: Αυτόν τον Φεβρουάριο, η hoper γυρίζει τον Άγιο Βαλεντίνο ανάποδα και λέει κάτι απλό και ειλικρινές

Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι. Ούτε η τέλεια στιγμή. Και σίγουρα, δεν υπάρχει λόγος να ταξιδέψεις με τον «Βαλεντίνο» σου.

Αυτόν τον Φεβρουάριο, η hoper γυρίζει τον Άγιο Βαλεντίνο ανάποδα και λέει κάτι απλό και ειλικρινές:

Μην ψάχνεις το τέλειο ταίρι

Πέτα τώρα με το +1 σου και βρίσκεις τον Βαλεντίνο σου αργότερα... ή ακόμα και στο νησί!

Fly now. Love later.

Η καμπάνια της hoper δεν μιλά για ζευγάρια, καρδιές και ρομαντικά deadlines. Μιλά για απόφαση, ελευθερία και κατεύθυνση — για το να φτάνεις εκεί που θες γρήγορα, χωρίς αναμονές και χωρίς να χάνεις χρόνο.

Αγόρασε το εισιτήριό σου τώρα. Και ταξίδεψε με…Φίλο. Αδερφή. Κολλητό. Ή και κάποιον που γνώρισες πρόσφατα ή και τον «Βαλεντίνο» σου.

Με θέα που ξεκινά πριν καν φτάσεις και με την άνεση να φτάσεις γρήγορα εκεί που θες να είσαι. Ο Άγιος Βαλεντίνος δεν είναι υποχρεωτικός συνεπιβάτης.

Η προσφορά

Από 06/02 έως 15/02/2026, η hoper προσφέρει 1+1 δωρεάν εισιτήριο σε όλες τις τακτικές πτήσεις της στην Ελλάδα.

Κλείνεις τώρα με 50%

Πετάς από 19/02 έως 30/08/2026

Και εκτός των άλλων, ζεις μια αξέχαστη εμπειρία

Γιατί η αγάπη δεν μπαίνει σε ημερολόγιο. Ούτε σε κράτηση.

17 προορισμοί. Καμία υποχρέωση.

Με τιμές απλής μετάβασης από €89 ανά άτομο και ένα δίκτυο 17 ελληνικών προορισμών, η hoper κάνει το ελικόπτερο μια πραγματική επιλογή μετακίνησης — όχι μια ρομαντική φαντασίωση. Δεν χρειάζεται να είστε «ζευγάρι». Αρκεί να θέλετε να πάτε κάπου.

Το μήνυμα της καμπάνιας

Μην αγοράζεις εισιτήριο για τον Άγιο Βαλεντίνο. Αγόρασέ το για σένα.

Fly now. Love later.

📌 Πληροφορίες προσφοράς

1+1 δωρεάν εισιτήριο

Κρατήσεις: 06/02 – 15/02/2026

Πτήσεις: 19/02 – 30/08/2026

Ισχύει για τακτικές πτήσεις εντός Ελλάδας και περιορισμένο αριθμό θέσεων