Ο Γιώργος Κακούσης, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που κατηγορείται για εμπλοκή στο σκάνδαλο των προγραμμάτων κατάρτισης της ΓΣΕΕ, και τον πρόεδρό της, Γιάννη Παναγόπουλο, δήλωσε μέσω socials:

Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Κακούσης: «Αναστέλλω τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα»

«Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων. Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, από αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες.

Συνδέονται απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου έργου, που σχετίζεται αποκλειστικά με υπηρεσίες επικοινωνίας, και όχι με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή άλλο έργο.

Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις ή πρακτικές. Στον χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς».