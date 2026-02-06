Η πιο διάσημη ελληνική βρισιά έγινε viral στην Τουρκία και για όλα ευθύνεται μια σαπουνόπερα

Η πιο διάσημη ελληνική βρισιά είναι φυσικά αρκετά γνώριμη, στη γειτονική Τουρκία και η ένταξή της στη δημοφιλή σαπουνόπερα Taşacak Bu Deniz την έχει κάνει viral στο TikTok.

Στα αποσπάσματα που κυκλοφορούν η Ava Yaman, η οποία υποδύεται έναν χαρακτήρα ελληνικής καταγωγής φαίνεται να κάνει εκτενή χρήση της λέξης «Μαλ@@@@» και τα βίντεο κάνουν θραύση και στο ελληνικό κοινό.

Χαρακτηριστική είναι η σκηνή που το τηλέφωνό της χτυπάει και η λέξη αναβοσβήνει στην οθόνη.

Ωστόσο, κάποιοι έχουν ενστάσεις λέγοντας πως η λέξη αυτή θέλει σωστή προφορά και να βγαίνει από την ψυχή σου για να ειπωθεί σωστά, αλλιώς γίνεται ξενέρωτη. «Με αυτήν την προφορά δεν μπορείς να νευριάσεις», αναφέρει ένας χρήστης, ενώ τα χιουμοριστικά σχόλια, ότι «εξάγουμε πολιτισμό» δεν λείπουν.

Η υπόθεση της σειράς

Το Taşacak Bu Deniz αφηγείται τη σύγκρουση διαρκείας δύο εχθρικών οικογενειών στη Μαύρη Θάλασσα. Η ιστορία επικεντρώνεται στην παλιά έχθρα του Αντίλ και της Εσμέ, στις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις οικογένειες και στην ένταση που αυξάνεται λόγω απρόσμενων γεγονότων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συναισθήματα των ηρώων που ζουν ανάμεσα στη σύγκρουση, την αγάπη και το μίσος.