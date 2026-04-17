Γιάννης Οικονομίδης: Το Φαινόμενο της Σπασμένης Φλέβας

Πόσα drafts χρειάστηκαν για να γραφτεί η βασανιστική συντριβή του Θωμά Αλεξόπουλου; Τι σημαίνει να συναντά ξανά τη Μαρία Κεχαγιόγλου, είκοσι χρόνια μετά την «Ψυχή στο Στόμα;» Πώς έχτισε τη ρυθμική ένταση της ταινίας με τον μοντέρ, Γιάννη Χαλκιαδάκη; Πώς επανανακαλύπτει τον εαυτό του, παραμένοντας συνεπής στην κινηματογραφική γλώσσα του;

Εδώ και 26 χρόνια, ο Γιάννης Οικονομίδης επιμένει στο σινεμά του. Οι χαρακτήρες του, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, εγκλωβίζονται σε μια κοινωνία που δεν τους αφήνει να ανασάνουν. Τα πλάνα του, σχεδόν ντοκιμαντερίστικα, καταγράφουν τον μαραθώνιο καθημερινής επιβίωσης, το αδιέξοδο της ελληνικής κοινωνίας και τη βαθιά υπαρξιακή ανάγκη για λύτρωση. Στην εποχή του attention span της δεύτερης οθόνης, των πλατφορμών και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Γιάννης Οικονομίδης καταφέρνει να κατακτήσει το ελληνικό box office με μια art house ταινία, ασυμβίβαστη και βαθιά προσωπική.

Στο masterclass «Το Φαινόμενο της Σπασμένης Φλέβας», κάνουμε ελεύθερη πτώση στο οικονομιδικό σύμπαν, ακολουθώντας όλα τα στάδια δημιουργίας της τελευταίας του ταινίας: από την αρχική σύλληψη της ιδέας και την ανάπτυξη του σεναρίου με τον Βαγγέλη Μουρίκη μέχρι τα γυρίσματα και το μοντάζ. Σε μια κινηματογραφική συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τον σκηνοθέτη Αργύρη Παπαδημητρόπουλο, ο κορυφαίος Έλληνας δημιουργός θα μιλήσει για τους αιχμηρούς διαλόγους, την ασφυκτική αφήγηση, τη συνεργασία με τους βασικούς συντελεστές, την καθοδήγηση ηθοποιών και μη ηθοποιών, τη δυσκολία ή και την απελευθέρωση του να κάνεις ταινίες στην Ελλάδα –αλλά και να κάνεις ταινίες γενικά– σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο.

Συντονίζει ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος

Τρίτη 28 Απριλίου | 18:00 - 20:00

Κεντρική Σκηνή