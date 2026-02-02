Μενού

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων: Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

Απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν να διασκεδάζουν σε ειδυλλιακά τοπία, έχει γίνει ο Χελμός.

Reader symbol
Newsroom
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
  • Α-
  • Α+

Οι επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων έζησαν ένα αξέχαστο Après Ski Party, το οποίο διοργάνωσε η Allwyn, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα εποχή του ΟΠΑΠ είναι εδώ και προσφέρει ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες.

Κόσμος διασκεδάζει στο Après Ski Party της Allwyn
Κόσμος διασκεδάζει στο Après Ski Party της Allwyn
Allwyn3
Κόσμος διασκεδάζει στο Après Ski Party της Allwyn

 

Κόσμος διασκεδάζει στο Après Ski Party της Allwyn
Κόσμος διασκεδάζει στο Après Ski Party της Allwyn

Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε με τον DJ Nick Jojo, που έδωσε τον παλμό στο Σαλέ του χιονοδρομικού, με τον κόσμο να χορεύει σε house ρυθμούς. Οι τολμηροί δοκίμασαν το tube challenge και κέρδισαν δωρεάν κεράσματα, ενώ το Photo Opportunity Corner έδωσε την ευκαιρία στους επισκέπτες να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους βγάζοντας φωτογραφίες. To booth της Allwyn για το Υπεύθυνο Παιχνίδι ήταν επίσης εκεί, μοιράζοντας δώρα στους φίλους των χειμερινών σπορ, ενώ διάφορες εκπλήξεις κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι.

Ο κόσμος δοκιμάζει το tube challenge by Allwyn
Ο κόσμος δοκιμάζει το tube challenge by Allwyn
6. Αναμνηστικές φωτογραφίες στo Après Ski Party
Αναμνηστικές φωτογραφίες στo Après Ski Party

Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Παρα-Αλπικό Σκι και Allwyn Champion
Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Παρα-Αλπικό Σκι και Allwyn Champion
8. Η Εύα Νίκου κατεβαίνει την πίστα σκι
Η Εύα Νίκου κατεβαίνει την πίστα σκι

Την παράσταση, όμως, έκλεψε η Allwyn Champion, Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Παρα-Αλπικό Σκι, η οποία κατέβηκε με εντυπωσιακό τρόπο το βουνό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Δείτε το βίντεο:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

BRANDED CONTENT