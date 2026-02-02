Πριν γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο πως ο Τζεφ Επστάιν ήταν ένας διαβόητος διακινητής ανηλίκων σε πάμπλουτους φίλους του και συνεργάτες, πριν γίνουν γνωστά τα εφιαλτικά του «πάρτι» με παιδιά και ώριμους ενήλικους, η περιγραφή των ασχολιών του ήταν αρκετά πιο πεζή.

Ο δημιουργός της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων J.Epstein & Company καυχιόταν πως είχε στο επενδυτικό του portfolio περιουσιακά στοιχεία που άγγιζαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο ισχυρισμός άυτός αμφισβητήθηκε αρκετά, αν και κανείς δεν μπορούσε να παραβλέψει πως η δισεκατομμυριούχος Λέσλι Γουέξνερ, δημιουργός του brand Victoria's Secret (μεταξύ πολλών άλλων) του είχε εμπιστευτεί τη διαχείριση κεφαλαίων που της άνηκαν.

Στο πέρασμα των ετών, ο Επστάιν, αν και αμφιλεγόμενη φιγούρα, κατάφερε να δημιουργήσει δύο εταιρείες κολλοσούς στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, την Financial Trust Company (FTC) και την Southern Trust Company, με έναν ακόμα δισεκατομμύριουχο ως πελάτη, τον επιχειρηματία Λίον Μπλακ.

Σε αυτή την ιλιγγιώδη κορυφή εντός της αμερικάνικης οικονομίας, ο καταξιωμένος Επστάιν γνωρίζεται πια και με προσωπικότητες όπως ο γλωσσολόγος και πολιτικός ακτιβιστής Νόαμ Τσόμσκι. Οι δύο τους ήρθαν για πρώη φορά κατά τη διάρκεια διαλέξεων του Προγράμματος Evolutionary Dynamics στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το 2015.

Ο Τσόμσκι τον είχε αποκαλέσει «υψηλής αξίας φίλο και τακτική πηγή ανταλλαγής ενδιαφέρουσων πληροφοριών».

Ανάμεσα στις επικοινωνίες τους, σύμφωνα με τη λίστα Επστάιν, συναντάμε και κάτι που αφορά τα ελληνικά μνημόνια.

«Σύμφωνα με τους οικονομολόγους που προσπαθούν να ερευνήσουν τις λεπτομέριες, περίπου το 90% των πληρωμών του ελληνικού κράτους πάει στις γερμανικές και τις γαλλικές τράπεζες που είχαν κάνει τις επενδύσεις και θέλουν να πληρωθούν.

Άρα, στην πραγματικότητα η Ελλάδα πληρώνει τις τράπεζες του Βορρά για χρέη που ο λαός της ποτέ δεν δημιούργησε. Πιστέυω πως αυτά τα χρέη θα έπρεπε να θεωρηθούν επαχθή και να δομηθούν εκ νέου ή να ακυρωθούν» λέει ο Τσόμσκυ στον Επστάιν.

Τμήμα αλληλογραφίας μεταξύ Νόαμ Τσόμσκυ- Τζεφ Επστάιν

Τι απάντησε ο Έπσταϊν στον Τσόμσκι

«Νομίζω αυτό το διάγραμμα (δεν φαίνεται διάγραμμα) ήταν ένα τέλειο παράδειγμα για όσα σου έλεγα... Από τη δεξιά τσέπη (τα χρήματα πηγαίνουν) στην αριστερή τσέπη.. η λογιστική για όλοα αυτό είναι ακόμα πιο περιέργη. Είναι πληρωμή τόκων; Είναι καταγραφή εσόδων; Αν ο τόκος είναι υψηλός, θα το έλεγες τοκογλυφία. Αν ο τόκος ήταν πιο κάτω, θα το έλεγες διάσωση. Όλα ανόητα».

Για την ιστορία:

Το 3ο Μνημόνιο (επίσημα: Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής) υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 2015 μεταξύ της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Ακολούθησε μια περίοδο δραματικών διαπραγματεύσεων, το δημοψήφισμα του Ιουλίου και την προσωρινή αδυναμία πληρωμής προς το ΔΝΤ.

Οικονομικοί Όροι

Ποσό Δανείου: Έως 86 δισ. ευρώ .

Έως . Διάρκεια: Από τον Αύγουστο του 2015 έως τις 20 Αυγούστου 2018 .

Από τον Αύγουστο του 2015 έως τις . Εκταμιεύσεις: Τελικά εκταμιεύθηκαν 61,9 δισ. ευρώ .

Τελικά εκταμιεύθηκαν . Τράπεζες: Προέβλεπε έως 25 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Ο Τζεφ Επστάιν συνελήφθη το 2019. Πέθανε στο κελί της φυλακής. Θα μείνει στην ιστορία ως βιαστής γυναικών και ανηλίκων και διακινητής λευκής σαρκός.