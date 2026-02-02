Δανδουλάκη: «Από τα 32 χρόνια μαζί με τον Πλωρίτη, τα 20 ήμασταν εγώ, εκείνος και η γυναίκα του» - Η αμηχανία του Παπανώτα

Η Κάτια Δανδουλάκη έχει τακτοποιήσει μέσα της όσα έχει ζήσει και μπορεί να μιλά για αυτά χωρίς υπεκφυγές. Στη συνέντευξή της στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή «Τετ-α-Τετ» η ηθοποιός μίλησε για τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον Μάριο Πλωρίτη με τον οποίο έζησαν μαζί 32 χρόνια. Τα 20 από αυτά όπως λέει ο Μάριος Πλωρίτης βρισκόταν στο πλευρό της προηγούμενης συζύγου του.

«Ο Μάριος Πλωρίτης ήταν η σχέση της ζωής μου. Ήταν πολύ μεγάλος έρωτας. Ο Μάριος, όπως κι εγώ, λάτρευε την αυτονομία του άλλου. Ήταν προστατευτικός αλλά όχι καταπιεστικός. Λάτρευε την ψυχή μου. Αυτό κάνει τη διάρκεια και τη μεγάλη έλλειψη και το μεγάλο κενό.

Ερωτηθείσα για το πώς δεν έφυγε από αυτή τη σχέση που είχε μια άλλη οικογένεια, η Κάτια Δανδουλάκη δήλωσε: «Δεν ταλαιπωρήθηκα. Ήταν η ωραιότερη σχέση που είχα στη ζωή μου. Με έναν άνθρωπο που δεν άφηνε την γυναίκα του, που ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τον λάτρεψα δέκα φορές παραπάνω. Κι εγώ δε θα άφηνα έναν άνθρωπο που θα ήταν εξαρτημένος από μένα.

Έβλεπα σε αυτό μόνο καλά. Τίποτα κακό. Από τα 32 χρόνια που ήμασταν μαζί, ουσιαστικά συγκατοικήσαμε τα 12. Τα άλλα 20 ήμασταν χώρια. Εκείνα τα 20 ζήσαμε σαν να ήμασταν 3 άτομα. Η σύζυγός του ήταν μια γυναίκα που υπέφερε πολύ. Ήταν ένα μέρος της οικογένειάς μου αυτή η γυναίκα», ανέφερε η Κάτια Δανδουλάκη.

Πρόσθεσε μάλιστα για την απώλεια του Μάριου Πλωρίτη: «Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος για τον αποχωρισμό. Ένα μήνα πριν αναγκάστηκα και πήρα βοήθεια γιατί πίστευα ότι δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω και έκανα αυτογνωσία για να μπορέσω να βρω την ψυχή μου. Χάθηκα κάποια στιγμή έφτασα στο μηδέν. Αλλά είμαι άνθρωπος που αγαπώ τη ζωή. Έκανα πολύ μεγάλες προσπάθειες και έμαθα ένα καινούριο αλφάβητο: φίλοι, δουλειά, επαφή με νέους».

Οι αντιδράσεις για τη δήλωσή της

Αυτή η δήλωσή της προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Δημήτρη Παπανώτα να τη χαρακτηρίζει «αμήχανη» και «άβολη» στιγμή. «Αυτή ήταν μια αμήχανη στιγμή, γιατί έχω ακούσει τη λέξη «αμήχανη» και «άβολη» στιγμή σε ένα σωρό κουφά. Εδώ είναι μια άβολη στιγμή», είπε.

«Είναι μια γυναίκα που δεν έχει προκαλέσει ποτέ με τις επιλογές στην προσωπική της ζωή και τις δηλώσεις της. Δηλαδή, είναι ένας πολύ άνθρωπος συνετός και πολύ σωστός. Οπότε, όταν αυτό το λέει σαν να ‘ναι κάτι νορμάλ και συνηθισμένο, σου κάνει εντύπωση. Βέβαια, δεν είμαστε σ’ ένα σπίτι να ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Μήπως ο Μάριος Πλωρίτης τα ‘χε ξεκαθαρίσει;», αναρωτήθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή από την πλευρά της.

«Άμα είσαι πάρα πολύ άρρωστος και ο άλλος, ας πούμε, γνωρίζεις ότι έχει και μία παράλληλη σχέση, νομίζω δεν βοηθάει ψυχολογικά. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε και σκεφτόμαστε. Επιτρέψτε μας δηλαδή», συνέχισε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Καλό είναι σε προσωπικές ιστορίες που δεν γνωρίζουμε, σε σπίτια που δεν γνωρίζουμε, να μην μπαίνουμε. Αυτό που λέει όντως ακούγεται περίεργο, ειδικά όταν αφορά ένα τρίτο πρόσωπο που δεν ξέρουμε αν είναι και στη ζωή, ας μην την παρεξηγήσουμε αμέσως. Σε όλους χτύπησε περίεργα», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.