Λαμπερά εγκαίνια για το κατάστημα Allwyn στην Allwyn Arena – Εορταστικό κλίμα και μια αναβαθμισμένη εμπειρία διασκέδασης από τη νέα εποχή

Το κατάστημα στην Allwyn Arena είναι ένα από τα πρώτα που ολοκλήρωσαν τη «μεταμόρφωση» τους, στο πλαίσιο του rebranding.
Μέσα σε αναβαθμισμένο περιβάλλον, με σύγχρονο look & feel και το μπλε να παραμένει κυρίαρχο χρώμα, επανασυστήνει την εμπειρία διασκέδασης στους πελάτες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το μέλλον όλου του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας.
Ο κόσμος που βρέθηκε στο opening event είχε τη δυνατότητα να πάρει μια πρώτη γεύση από τις νέες ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες και την αναβαθμισμένη διασκέδαση που φέρνει η Allwyn.
Δείτε highlights από την εορταστική βραδιά:
18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
