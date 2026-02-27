Aπεργία 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ το Σάββατο

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και δυναμικό αναμένεται να είναι το «παρών» στο κέντρο της Αθήνας. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς θα πραγματοποιήσουν απεργία.
Ωστόσο, για τη διευκόλυνση των πολιτών, τα ΗΣΑΠ και τραμ θα λειτουργήσουνμ 09:00 - 21:00.
Πριν από τις 09:00 το πρωί και μετά τις 21:00 το βράδυ, δεν θα εκτελούνται δρομολόγια.
Τι ισχύει για το Μετρό
Για τη γραμμή 1 και τη γραμμή 2 του Μετρό (κόκκινη και μπλε γραμμή) δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν τροποποιήσεις αλλά αναμένονταιπιθανές καθυστερήσεις.
