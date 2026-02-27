Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν πόσο καιρό έχω ακόμα - Δηλαδή κάπου ώπα»

Η Δανάη Παππά, η οποία πρωταγωνιστεί στη σειρά Άγιος Έρωτας, έδωσε το παρών στη βραδιάς φίλων για τη θεατρική παράσταση «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» στο θέατρο Πειραιώς 131 και μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών δεν έκρυψε την ενόχλησή της με δημοσίευμα που την ήθελε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός τόνισε ότι η υγεία είναι το μόνο θέμα για το οποίο δεν θέλει να γράφονται ανακρίβειες.

«Υπήρχε μία περίοδος, στην οποία με ενοχλούσανε πάρα πολύ τα σχόλια γενικότερα και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για σένα. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, επειδή με ενοχλούσαν πάρα πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, σταμάτησα και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται», είπε αρχικά η τηλεοπτική Χλόη.

«Δεν θέλω καθόλου να το συζητήσω αυτό με την υγεία μου. Δηλαδή μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για μένα. Θα δεχτώ να μου φορτώσετε οποιαδήποτε σχέση, οποιοδήποτε τσακωμό, οτιδήποτε.

Με την υγεία μου, πραγματικά, το ζητάω σαν χάρη: δεν θέλω να παίζει κανένας. Και με κανενός την υγεία, έτσι; Όχι μόνο τη δική μου.

Απλά επειδή συνέβη και με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα, ήταν πολύ τρομακτικό το ότι με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή αν, πόσο καιρό έχω ακόμα. Δηλαδή κάπου ώπα», επεσήμανε η Δανάη Παππά.