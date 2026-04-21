Lidl House Athens: Ένα οικοσύστημα εκπαίδευσης, εμπειρίας και βιωσιμότητας στην καρδιά της Αθήνας

Η Lidl Ελλάς ανακοινώνει τη δημιουργία του Lidl House Athens, ενός πρωτοποριακού χώρου 670 τ.μ., αφιερωμένου στην ελληνική γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και τη βιωματική εκπαίδευση. Το Lidl House Athens είναι ένας από τους 17 συνεργάτες του οικοσυστήματος ΣΤΟΑ στην ιστορική Στοά Αρσακείου. Εκπροσωπώντας τον πυλώνα της εκπαίδευσης, συμπληρώνει τις κεντρικές εμπειρίες της αγοράς, της γαστρονομίας, του πολιτισμού και των δημιουργών, αναδεικνύοντας την αξία της μεσογειακής κουλτούρας.

Μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

Το Lidl House Athens εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Lidl Ελλάς για τη δημιουργία αξίας πέρα από το προϊόν, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής.

Με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, ο χώρος είναι σχεδιασμένος ώστε να απευθύνεται σε όλους — από οικογένειες και νέους, μέχρι επαγγελματίες και ανθρώπους που αναζητούν πρακτική γνώση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ένας Ζωντανός Οργανισμός Εμπειρίας και Γνώσης

Στο Lidl House Αthens, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως:

● εκπαιδευτικά προγράμματα και εμπειρίες γύρω από τη σύγχρονη διατροφή

● θεματικά workshops και masterclasses

● συζητήσεις με ειδικούς από τον χώρο της υγείας, της γαστρονομίας και της βιωσιμότητας

● δράσεις που αναδεικνύουν πρακτικούς τρόπους για μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα

Τις γαστρονομικές δράσεις καθοδηγεί ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος, διασφαλίζοντας τη γευστική ταυτότητα και την τεχνική αρτιότητα των εμπειριών. Για την υλοποίηση των γαστρονομικών δράσεων και των απαιτητικών workshops, το Lidl House Athens εξοπλίστηκε με οικιακές και επαγγελματικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας από τη Miele Ελλάς. Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει ότι κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας και ενεργειακής απόδοσης.

Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Με το Lidl House Athens, η σχέση μας με τον καταναλωτή δεν σταματάει στο ράφι, ως συνειδητή επιλογή, αλλά συνεχίζεται ως διαρκής εμπειρία. Δημιουργούμε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης όπου η ελληνική γαστρονομική κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη βιωσιμότητα. Ένα εργαστήριο εμπειρίας, γεύσης, πολιτισμού και βιωσιμότητας. Έναν ζωντανό οργανισμό που αναζωογονεί ιδέες και ανθρώπους. Έναν χώρο όπου το brand σταματάει να “μιλάει” μόνο του… και αρχίζει να συναντά. Να συζητά. Να παράγει. Γιατί αυτό που λείπει από την σχέση μας με το φαγητό σήμερα είναι η ταυτότητα, η γνώση, η εμπειρία και η σύνδεση. Για εμάς στη Lidl Ελλάς, το "Better Living" δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά μια έμπρακτη, βιώσιμη δέσμευση προς την ελληνική οικογένεια και την κοινωνία.»

Το Lidl House Athens αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του επίσημα για το κοινό τον Σεπτέμβριο, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος αυτής της νέας γαστρονομικής κοινότητας. Μείνετε συντονισμένοι καθώς το Lidl House Athens θα επεκταθεί σε δεύτερο χρόνο και ψηφιακά μέσα από τη δική του πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδέει τον φυσικό χώρο με το περιεχόμενο.