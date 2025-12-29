«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού: Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος «ταξίδεψε» την πιο Χριστουγεννιάτικη μπισκοτένια μυρωδιά

Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος υποδέχτηκε φέτος τα Χριστούγεννα μέσα από τη νέα της καμπάνια «Μύρισε Χριστούγεννα». Εμπνευσμένη από το αγαπημένο άρωμα των φρεσκοψημένων μπισκότων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δημιούργησε μια εμπειρία που ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, και σε κάθε εργοστάσιο της, δημιουργώντας μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη δράση για όλους.



Στο επίκεντρο της ενέργειας βρέθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο, εορταστικό van ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο ξεκίνησε ένα ταξίδι γεμάτο αρώματα, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.



Το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Δεκεμβρίου, η Πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε Χριστούγεννα. Το χριστουγεννιάτικο van στάθμευσε στο πιο κεντρικό σημείο της πλατείας και μετέτρεψε την καρδιά της Θεσσαλονίκης σε έναν ζεστό, γιορτινό προορισμό, προσελκύοντας πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ζεστή σοκολάτα και λαχταριστά cookies ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, να γυρίσουν τον Τροχό της Τύχης και να κερδίσουν αγαπημένα προϊόντα, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε διαγωνισμό για 25 συλλεκτικά, limited edition χριστουγεννιάτικα δώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα απογείωσε η παρουσία του ραδιοφωνικού παραγωγού Μαργαρίτη Κεχαγιά, ο οποίος με ένα διασκεδαστικό quiz γνώσεων γύρω από την ιστορία και τα προϊόντα της εταιρείας, προσκάλεσε περαστικούς να συμμετάσχουν και να κερδίσουν δώρα, δίνοντας ακόμα περισσότερο παλμό και ενέργεια στη δράση.



Το van, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ξεκίνησε και συνέχισε το ταξίδι του στα εργοστάσια της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος σε Βόλο, Θεσσαλονίκη, Οινόφυτα, Ασπρόπυργο και Αθήνα, προσφέροντας στους εργαζομένους στιγμές χαλάρωσης και γιορτής. Εκεί, οι άνθρωποι της εταιρείας απόλαυσαν ζεστή σοκολάτα, παρέλαβαν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους και συμμετείχαν σε εσωτερικές εορταστικές δράσεις.

Η καμπάνια «Μύρισε Χριστούγεννα» μετέτρεψε μια οικεία και αγαπημένη μυρωδιά σε αφορμή για σύνδεση, μοίρασμα και χαρά. Από τα εργοστάσια μέχρι τους δρόμους τη πόλης το χριστουγεννιάτικο van μας θύμισε ότι οι μυρωδιές που αγαπάμε —εκείνες που σημαίνουν για εμάς ζεστασιά, θαλπωρή και οικογενειακές στιγμές— ξεκινούν πάντοτε από τους ανθρώπους που τις δημιουργούν.