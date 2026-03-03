Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του Αντώνη Γούναρη: «Δεν υπάρχει πρεσβεία»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει φέρει σε αδιέξοδο σε χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν εγκλωβιστεί όχι μόνο επισκεπτόμενοι τις χώρες εκεί, αλλά και λόγω ανταποκρίσεων.

Ο γιος του γνωστού συνθέτη Αντώνη Γούναρη δεν κατάφερε επιστρέφοντας από τη Σιγκαπούρη να φτάσει στη Ντόχα για να συνεχίσει για Ελλάδα. Το αεροπλάνο του προσγειώθηκε στο Ομάν και παραμένει εκεί μαζί με άλλους Έλληνες.

«Είχε πάει Σιγκαπούρη να βρει μία φίλη του, μαζί με την κοπέλα του. Κάτσανε μερικές μέρες, γυρίζανε το Σάββατο. Από τη Σιγκαπούρη κατευθείαν πτήση δεν υπάρχει, οπότε θα προσγειωνόταν Ντόχα και μετά στην Ελλάδα. Και έστριψε το αεροπλάνο και πήγε στο Ομάν. Από το Σάββατο είναι στο Ομάν. Πρεσβεία δεν υπάρχει, η πρεσβεία του Ριάντ εξυπηρετεί και το Ομάν. Πήρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, μου είπαν να πάρω στο Ριάντ. Τώρα να πάρω στο Ριάντ και να πω “γεια σας, είμαι από την Ελλάδα και έχουμε κάποιον στο Ομάν”, θα μου πουν “θα σας ενημερώσουμε”. Δεν ξέρω. Άμα δεν υπάρχει πρεσβεία να μιλήσεις με άνθρωπο που κινείται στη χώρα, δεν μπορείς να έχεις ασφαλείς πληροφορίες. Μπορεί αυτό εδώ το πράγμα να κρατήσει βδομάδες, έτσι; Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση», ανέφερε ο Αντώνης Γούναρης μιλώντας στη «Super Κατερίνα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνος του, είναι κι άλλοι Έλληνες. Αυτοί πρέπει να επιστρέψουνε, πρέπει να γίνει επαναπατρισμός. Είναι πάρα πολλοί και είναι διασκορπισμένοι σε ξενοδοχεία, εν τω μεταξύ, δεν έχουνε βαλίτσες, γιατί δεν κατέβηκαν οι βαλίτσες απ’ τα αεροπλάνα.

«Ο γιος μου γενικά είναι ψύχραιμος, πάντα ήταν. Προσπαθεί και να μη μας αγχώνει κιόλας. Λέει ότι είναι εντάξει, καλά είναι, αλλά όταν ξεκινήσεις να γυρίσεις στην πατρίδα σου και εγκλωβιστείς σε ένα κράτος και δεν ξέρεις, δεν σου δίνει πληροφορία κανένας πότε θα γυρίσεις, πότε θα πας σπίτι σου… Και εμείς εδώ είμαστε, ανησυχούμε πάρα πολύ, και εκείνος ανησυχεί.

Εκτός αυτού βλέπω ότι γύρω γύρω πετάνε αεροπλάνα. Δεν ξέρουμε πού θα πέσει κάποιο drone, αυτό δεν το ξέρει κανένας, ένα μπαμ ακούς και τελείωσε. Το θέμα είναι ότι έπεσε τέσσερις ώρες από κει με το αυτοκίνητο μακριά, έπεσε ένα drone. Τώρα δεν ξέρω γιατί ρίξαν drone στο Ομάν που δεν έχουν κανένα προηγούμενο, δεν τους έκανε τίποτα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το παιδί μου, οι άνθρωποι οι δικοί μου, οι φίλοι μας, να ‘ναι καλά».

Επιπλέον, στην εκπομπή αναφέρθηκε ότι αν και είχε προγραμματιστεί σήμερα το μεσημέρι πτήση για Ελλάδα δεν πραγματοποιήθηκε και βρίσκονται σε αναμονή για νέα ενημέρωση.