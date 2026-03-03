Γιατί η Ελλάδα επιλέγει την Κάρπαθο για ανάπτυξη συστοιχίας Patriot - Η στρατηγική σημασία για το Αιγαίο

Το πρωί της Τρίτης (03/03) έγινε γνωστό ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στην ανάπτυξη συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων PATRIOT στην Κάρπαθο, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του εναέριου χώρου και να δημιουργηθεί ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας.

Ερωτηθείς στην εκπομπή του OPEN «10 παντού» ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου για ποιο λόγο οι PATRIOT μετακινούνται στην Κάρπαθο, υποστήριξε ότι «υπάρχουν πολλοί επιχειρησιακοί σχεδιασμοί στο πεδίο που γίνονται από το ΓΕΕΘΑ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Προφανώς εάν κρίνεται σκόπιμο αυτή τη στιγμή να μετακινηθούν εκεί, έχει τον λόγο του. Εάν αυτό λοιπόν υλοποιηθεί, γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό τεχνολογικά σύστημα, το οποίο καλώς ή κακώς έχει δοκιμαστεί στο πεδίο».

Επίσης συμπλήρωσε ότι χάρη στα ραντάρ που έχουν ενσωματωμένα τα PATRIOT και χάρη στην μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού που διαθέτουν, είναι χρήσιμο να στείλουν μήνυμα αποτροπής. Το ότι μπορεί η Ελλάδα να αναδιατάσσει την αμυντική της ικανότητα οπουδήποτε επιθυμεί στον χώρο ευθύνης της δεν σημαίνει ότι ετοιμάζεται για να κάνει επίθεση.

Patriot: Γιατί μετακινούνται στην Κάρπαθο

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο αντιπτέραρχος ε.α. ο Ευάγγελος Γεωργούσης τόνισε ότι «υπάρχει μια επιχειρησιακή ανάγκη που μια συστοιχία PATRIOT θα την καλύψει, επεκτείνει τον χώρο και τον χρόνο προειδοποίησης πάρα πολύ μακριά, προκειμένου να μπορούν τα συστήματα να αντιδράσουν.

Ερωτηθείς γιατι επιλέχθηκε η Κάρπαθος και όχι η Κρήτη για την ανάπτυξη των PATRIOT, ο Ευάγγελος Γεωργούσης απάντησε χαρακτηριστικά «γιατί πρέπει να ενισχυθεί η στρατηγική αξία των νησιών του Αιγαίου».

Tι είναι το Patriot

Το PATRIOT είναι ένα σύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία από το 2003. Είναι αμερικανικής κατασκευής και φτιάχτηκε για να προστατεύει μια μεγάλη περιοχή από εχθρικές απειλές στον αέρα.

Με απλά λόγια, είναι ένα «σύστημα άμυνας» που μπορεί να εντοπίζει και να καταρρίπτει:

Αεροσκάφη Βαλλιστικούς πυραύλους Πυραύλους cruise Άλλους εναέριους στόχους

Πώς λειτουργεί;

Το σύστημα αποτελείται από μερικά βασικά μέρη που δουλεύουν μαζί:

Κέντρο Συντονισμού (ICC) : Είναι το «μυαλό» του συστήματος. Συντονίζει τα πάντα.

Ραντάρ : Εντοπίζει τους στόχους στον αέρα.

Σταθμός Ελέγχου (ECS) : Αποφασίζει ποιον στόχο θα χτυπήσει και δίνει εντολή εκτόξευσης.

Εκτοξευτές : Εκτοξεύουν τους πυραύλους.

Μια μονάδα μπορεί να ελέγχει μέχρι 16 εκτοξευτές, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και 30 χλμ μακριά για να καλύπτεται μεγαλύτερη περιοχή.

Τι δυνατότητες έχει;

Το ραντάρ βλέπει στόχους μέχρι 170 χλμ μακριά.

Μπορεί να καταρρίψει στόχους μέχρι περίπου 150–160 χλμ.

Μπορεί να χτυπήσει μέχρι 9 στόχους ταυτόχρονα.

Οι πύραυλοί του φτάνουν ταχύτητα πάνω από 3 φορές την ταχύτητα του ήχου (3+ Mach).

Μπορούν να φτάσουν σε ύψος μέχρι 24 χλμ.

Το Ραντάρ

Το ραντάρ που χρησιμοποιεί λέγεται AN/MPQ-65 και κατασκευάζεται από την Raytheon.

Είναι τύπου phased array, που σημαίνει ότι μπορεί να «κοιτάζει» γρήγορα σε διαφορετικές κατευθύνσεις χωρίς να γυρίζει μηχανικά. Καλύπτει γωνία 120° και φτάνει έως 170 χλμ.

Οι Εκτοξευτές

Ο εκτοξευτής λέγεται M-901 Launching Station και μεταφέρει 4 πυραύλους.

Τι πυραύλους χρησιμοποιεί;

Χρησιμοποιεί διάφορους τύπους, όπως:

MIM-104D GEM

MIM-104B SOJC

MIM-104A

Οι πύραυλοι αυτοί έχουν κεφαλή περίπου 90 κιλά και πολύ μεγάλη επιτάχυνση.