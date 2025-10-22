Ο Όμιλος GRAMPET ανακοινώνει νέο Γενικό Διευθυντή για την ελληνική θυγατρική της Grup Feroviar Român

Από τον Οκτώβριο του 2025, ο κ. Kraetzschmar αναλαμβάνει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ελλάδα, με κύρια αποστολή την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που εστιάζουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

«Ο Klaus Kraetzschmar είναι ένας ηγέτης που εμπνέει με το παράδειγμά του. Ο επαγγελματισμός, η πειθαρχία και η ικανότητά του να πετυχαίνει κάθε στόχο τον καθιστούν ιδανική επιλογή για αυτήν τη θέση. Στον Όμιλο GRAMPET πιστεύουμε ότι η επιτυχία προκύπτει από τη σοβαρότητα, το όραμα και το πάθος, αξίες που ο Klaus ενσαρκώνει και θα συνεχίσει να ενδυναμώνει στην ελληνική μας θυγατρική, η οποία αποτελεί στρατηγικό κόμβο στον χάρτη των logistics της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.» – Gruia Stoica, Πρόεδρος του Ομίλου GRAMPET

Με εμπειρία άνω των 40 ετών στον τομέα των μεταφορών και των logistics - εκ των οποίων περισσότερα από 30 στην ελληνική αγορά - ο Klaus Kraetzschmar έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Ρουμανία, όπως οι Danzas (DHL), DB Schenker Logistics και VTG Rail Logistics.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει διαχειριστεί περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές και σύνθετα σιδηροδρομικά έργα μεταξύ άλλων, πολυτροπικές μεταφορές, Silk Road διαδρομές μέσω των Βόρειων και Κεντρικών διαδρόμων, καθώς και στρατιωτικές μεταφορές. Διακρίνεται για τη στρατηγική του σκέψη, την αποτελεσματική διαχείριση και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών λύσεων, ενώ έχει αναγνωριστεί για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών logistics, τη δημιουργία αποδοτικών ομάδων και την ενίσχυση διεθνών συνεργασιών στον κλάδο των μεταφορών.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να εντάσσομαι στην ομάδα της Grup Feroviar Român και να συμβάλλω στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα. Πιστεύω στο δυναμικό αυτής της αγοράς και στον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη διασύνδεση των logistics μεταξύ των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Προτεραιότητά μου είναι η υλοποίηση της στρατηγικής και του οράματος του Ομίλου, με απτά αποτελέσματα για την GFR Hellas, τη GRAMPET, τους πελάτες και συνεργάτες μας - υφιστάμενους και μελλοντικούς – αλλά και για το ανθρώπινο δυναμικό μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τις ομάδες μας για την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων για τη Grup Feroviar Român, τον κορυφαίο πάροχο σιδηροδρομικών μεταφορών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.» – Klaus Kraetzschmar, Γενικός Διευθυντής GFR Hellas

Η GRAMPET Group εισήλθε στην ελληνική αγορά το 2019, μέσω της προσπάθειας της Grup Feroviar Român να αποκτήσει δικαίωμα λειτουργίας στην Ελλάδα. Το 2020, η εταιρεία έλαβε το Ενιαίο Πιστοποιητικό Ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) – έγγραφο που της επιτρέπει να δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Ρουμανία (με ανανέωση το 2025).

Η ελληνική θυγατρική της Grup Feroviar Român παρέχει υπηρεσίες διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, ελιγμών και σιδηροδρομικής εφοδιαστικής. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων της περιλαμβάνονται οι στρατιωτικές μεταφορές του ΝΑΤΟ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς τη Ρουμανία. Παράλληλα, πραγματοποιεί μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και μεταλλικών προϊόντων από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη θέση της ως στρατηγικού εταίρου στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο διορισμός του Klaus Kraetzschmar ακολουθεί την ολοκλήρωση της θητείας του κ. Αποστόλου Καλογερόπουλου, στον οποίο ο Όμιλος GRAMPET εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για τη συνεισφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.