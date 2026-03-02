Μενού

Pop Up Dinner στο Ζιράφ: Πιάτα σε συνδυασμό με τις μοναδικές wine pairing προτάσεις

Το ζιράφ wine bar σας προσκαλεί σε ένα pop up dinner με το athan την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Το athan. είναι ένα pop-up εστιατόριο αφιερωμένο στα τοπικά και βιολογικά προϊόντα, προσπαθεί για τη μείωση των αποβλήτων με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τη γαστρονομίας και όχι μόνο. Επιλέγει και προμηθεύεται βιολογικές πρώτες ύλες από ντόπιους παραγωγούς και αγρότες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από πρακτικές όπως η κομποστοποίηση, η ανακύκλωση, η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση και η προώθηση ενός κοινού οράματος για μια πιο υπεύθυνη και βιώσιμη κουζίνα.

Το μενού:

Ψωμί προζυμένιο ωρίμανσης από τον αθάν με βούτυρο στο πλάι 3,5€

Ψητά καρότα οργανικά, εσπεριδοειδή, πίκλες & σάλτσα καρότου με αρμπαρόριζα 9€
    
Πανίς ρεβυθιού με μαγιονέζα από μαύρο σκόρδο, φαγόπυρο & γραβιέρα 8€

Λουκάνικο χειροποίητο, πουρές πατάτας, λαχανάκια Βρυξελλών, jus 15€
Ⓥ επιλογή Vegan με μανιτάρια

Ντολμάς γεμιστός με μοσχαρίσια μάγουλα, ξινολάχανο, beurre blanc miso 17€

Πορτοκαλόπιτα ζιράφ, σορμπέ, μαρέγγα 9€

Το μενού Αθάν θα είναι αλά κάρτ το βράδυ της 5ης Μαρτίου και οι επισκέπτες θα μπορούν να συνδυάσουν τα πιάτα σε συνδυασμό με τις μοναδικές wine pairing προτάσεις του sommelier Βασίλη Παπαδόπουλου και της ομάδα του στην σάλα του ζιράφ. 

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 2103605349 & https://shorturl.at/VDn9C 

ζιράφ 
Καλλιδρομίου 17 & Μαυρομιχάλη Αθήνα 10680 

 

