Πειραιάς: Νεκρή 17χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου - Προσήχθη η μητέρα και τέσσερις ανήλικοι

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν στον Πειραιά, δεν έχουν διαλευκανθούν. ακόμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Μία 16χρονη έχασε τη ζωή της στον Πειραιά, αφότου έπεσε από μπαλκόνι πέμπου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από την ΕΡΤ, η έφηβη βρέθηκε στο κενό και στο σημείο εκλήθη ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την 16χρονη.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, «Τζάνειο», αλλά οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. 

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν δεν έχουν διαλευκανθούν. 

Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή πέντε ατόμων για το περιστατικό.

Ειδικότερα, προσήχθη η μητέρα της, μία 47χρονη γυναίκα, αλλά και τέσσερις ανήλικοι - δύο κορίτσια και δύο αγόρια. 

Όλοι κρατούνται και εξετάζονται στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου. 

