Όπου υπάρχει Ελλάδα χωρίς Τσιμιτσέλη για λίγο - Ποιος θα τον αντικαταστήσει και για ποιο λόγο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση του νέου fun παιχνιδιού του ΣΚΑΪ «The Quiz with Balls» το οποίο θα προβληθεί πιθανότατα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Το τηλεπαιχνίδι διεκδίκησε και ο ΑΝΤ1 όμως τελικά κατέληξε στο Φάληρο.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το νέο game show του ΣΚΑΪ ολοκληρώνονται! Από το Σάββατο 7 έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου, 130 επιλεγμένοι παίκτες θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο, μαζί με τον παρουσιαστή του παιχνιδιού Γιάννη Τσιμιτσέλη. Πρόκειται για παραγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών η οποία θα γυριστεί σε υπερσύγχρονο από τεχνολογικής πλευράς στούντιο. Το «The Quiz with Balls!» συνδυάζει τη γνώση με τη δράση, τη στρατηγική με το ένστικτο και την ομαδικότητα με το θάρρος.

Με την έναρξη του παιχνιδιού, η δράση μεταφέρεται στην πισίνα. Δύο ομάδες παικτών, που αποτελούνται από πέντε άτομα, μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους, στέκονται στην πλατφόρμα. Ανταγωνίζονται σε ερωτήσεις με απώτερο στόχο να απαντήσουν σωστά και να παραμείνουν στεγνοί μέχρι το τέλος.

Σε διαφορετική περίπτωση; Κάποια από τις 6 μεγάλες μπάλες θα τον σπρώξει σε βουτιά! Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης λοιπόν θα πρέπει να απουσιάσει από την παρουσίαση του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» τουλάχιστον 4 ημέρες. Στο διάστημα αυτό είναι πιθανόν να τον αντικαταστήσουν εναλλάξ ή και μαζί ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου. Το έκαναν ξεχωριστά στο παρελθόν όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απουσίασε για λόγους ασθένειας.

