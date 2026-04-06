Retro Wheel & TEXAS BBQ Vibes 2026: Κλασικά αυτοκίνητα, αυθεντικό Texas BBQ και ρετρό μουσική σε ένα all-day event με ελεύθερη είσοδο

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά περισσότερα από 40 μοναδικά vintage αυτοκίνητα, που καλύπτουν δεκαετίες από τα ’40s έως τα

’90s. Από κομψά cabrio και σπορ μοντέλα παλαιότερων εποχών έως επιβλητικά αμερικάνικα αυτοκίνητα, το event δημιουργεί ένα σκηνικό που θυμίζει υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης, προσφέροντας παράλληλα βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα για το κοινό

να δηλώσει συμμετοχή σε βόλτες με κάποια από τα αυτοκίνητα της έκθεσης.

Σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας αποτελεί και το γαστρονομικό στοιχείο του event. Το Texas BBQ μενού φέρει την υπογραφή της σεφ Μυρσίνη Λαμπράκη, με καπνιστές γεύσεις και comfort επιλογές εμπνευσμένες από την αμερικανική BBQ κουλτούρα. Το Vintage Car-Bar θα σερβίρει παγωμένη μπύρα σε “ρετρό τιμή”, ενώ την ατμόσφαιρα συμπληρώνει DJ set με επιλογές από τα ‘40s έως τα ‘80s, δημιουργώντας το κατάλληλο μουσικό υπόβαθρο για μια ολοκληρωμένη retro εμπειρία στον εξωτερικό χώρο του Golf Prive και του Colonial Restaurant.

Το Retro Wheel & TEXAS BBQ Vibes 2026 απευθύνεται σε οικογένειες, φίλους, συλλέκτες κλασικών οχημάτων και λάτρεις της αισθητικής προηγούμενων δεκαετιών, προσφέροντας μια ανοιχτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο στην έκθεση και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Τοποθεσία: Golf Prive & Colonial Restaurant

Ημερομηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ώρα: 11:00 – 18:00

Είσοδος στην έκθεση: Ελεύθερη

Διοργάνωση: Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (ΕΟΟΕ), Golf Prive

Για περισσότερες πληροφορίες: www.golfprive.gr