Σάββατο στο Μουσείο με την Εθνική Ασφαλιστική

Με επίκεντρο την κοινωνική προσφορά και την ευαισθητοποίηση γύρω από το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, η Εθνική Ασφαλιστική εγκαινιάζει μια ξεχωριστή πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, προσφέροντας στο κοινό δωρεάν είσοδο στο Μουσείο το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο.

Ξεκινώντας από το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον φυσικό πλούτο της χώρας μας μέσα από μια βιωματική εμπειρία γνώσης και εξερεύνησης, η οποία πλαισιώνεται από οργανωμένες ξεναγήσεις. Η πρωτοβουλία αυτή, μετατρέπει το Μουσείο σε έναν ζωντανό χώρο μάθησης και ψυχαγωγίας για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες κάθε ηλικίας.

Με αφορμή την έναρξη της πρωτοβουλίας, η Ειρήνη Χαλκιαδάκη, Γενική Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, δήλωσε: «Στην Εθνική Ασφαλιστική πιστεύουμε ότι η πρόληψη ξεκινά από την γνώση. Μέσα από δράσεις που είναι ανοιχτές στο κοινό, θέλουμε να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το περιβάλλον, καλλιεργώντας μια ουσιαστική κουλτούρα ευαισθητοποίησης απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις».

Η δράση αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Ως Στρατηγικός Συνεργάτης του Μουσείου για την περίοδο Νοεμβρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2026, η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει, δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης ως βασικά εργαλεία προστασίας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Προς αυτή την κατεύθυνση, υποστηρίζει ένα εξειδικευμένο ερευνητικό πρόγραμμα που μελετά τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην υδρολογία των λιμνών της Ελλάδας, ένα ζήτημα άρρηκτα συνδεδεμένο με την κλιματική κρίση.

Παράλληλα, η συνεργασία έχει ήδη αφήσει θετικό αποτύπωμα και στον τομέα της οικογενειακής και πολιτιστικής συμμετοχής, καθώς, κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, η Εθνική Ασφαλιστική συμμετείχε ενεργά ως χορηγός στο Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα του Μουσείου, το οποίο περιλάμβανε δημιουργικά εργαστήρια, παραστάσεις και δράσεις για παιδιά και οικογένειες.

Μέσα από τη συνεργασία της με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, η Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση στην πρόληψη και την κοινωνική υπευθυνότητα, επενδύοντας έμπρακτα στη γνώση και την εκπαίδευση ως τα ισχυρότερα μέσα θωράκισης της κοινωνίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους του αύριο.