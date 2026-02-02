Νέα Πέραμος: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Ο επιχειρηματίας με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση ο 27χρονος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου άνδρα, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι από διερχόμενο μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Υπενθυμίζεται ότι, 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τυχόν προσωπικές ή οικονομικές διαφορές. Αρχικά υπήρχε μια στάση αναμονής από πλευράς αρχών, για την περίπτωση που επρόκειτο για απαγωγή για λύτρα, καθώς η οικογένεια του νεαρού είναι οικονομικά εύπορη, αλλά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία για κάτι τέτοιο, ενώ και η εξέλιξη της αρπαγής παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές.

Το θύμα/επιχειρηματίας διατηρεί εταιρεία διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, φέρεται να είχε σχέση με επιχειρηματία που είχε επίσης δολοφονηθεί το 2024 στη Μάνδρα.

Τότε, οι δράστες, είχαν βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο του επιχειρηματία, και είχαν κάψει και το όπλο τους εντός του αυτοκινήτου.

Οι δράστες στην υπόθεση της Νέας Περάμου, επιχείρησαν επίσης να κάψουν τον 27χρονο, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το θύμα, φέρει πολλά σημάδια από σφαίρες, ωστόσο στο σημείο βρέθηκαν μόνο δύο κάλυκες. Αυτό σημαίνει ότι, οι δράστες τον εκτός από τον τόπο δολοφονίας, τον πυροβόλησαν και στο σημείο που τον μετέφεραν άλλες δύο φορές.



