Στείλε δώρα στο εξωτερικό εύκολα & γρήγορα, χωρίς τελωνείο

Κάθε χρόνο, λίγο πριν τις γιορτές, χιλιάδες δέματα ταξιδεύουν από την Ελλάδα προς Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Γαλλία και όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ρούχα για τα παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό, μικρά δώρα για συγγενείς, ελληνικά προϊόντα για όσους ζουν μακριά — όλα με έναν κοινό στόχο: να φτάσουν γρήγορα, οικονομικά και χωρίς άγχος.

Και τα καλά νέα;

Η αποστολή δώρων στην Ευρώπη είναι πιο εύκολη από ποτέ:

Χωρίς τελωνείο

Χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Με προβλέψιμους χρόνους παράδοσης

Με χαμηλό κόστος

Η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί την πιο δημοφιλή στιγμή για αποστολές σε χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Ολλανδία και Βέλγιο, όπου ζει μεγάλο ποσοστό Ελλήνων.

Τι μπορείς να στείλεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τελωνείο

Η αποστολή δώρων και προσωπικών αντικειμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλή και επιτρέπεται σχεδόν για όλα τα προϊόντα, αρκεί να υπάρχει σωστή συσκευασία.

Επιτρέπονται:

Ρούχα & προσωπικά αντικείμενα

Βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά

Μικρές ηλεκτρικές συσκευές

Ξηρά τροφή, όπως σοκολάτες, μπισκότα, ελληνικός καφές, ζυμαρικά, snacks κ.α

Σημαντικό:

Η αποστολή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπεται χωρίς κανένα τελωνειακό έλεγχο, αρκεί να είναι ξηρά, τυποποιημένα και καλά συσκευασμένα.

Η σωστή συσκευασία είναι το κλειδί για ασφαλή αποστολή

Για να φτάσει ένα δέμα σε χώρες όπως Γερμανία, Ολλανδία ή Βέλγιο χωρίς ζημιές, χρειάζεται προσοχή.

Χρησιμοποίησε:

Σκληρό χαρτοκιβώτιο

Bubble wrap ή χαρτί για γέμισμα

Διπλή προστασία για εύθραυστα αντικείμενα

Ισχυρή ταινία για κλείσιμο

Η σωστή συσκευασία μειώνει τον κίνδυνο ζημιάς και καθυστέρησης, ειδικά πριν τα Χριστούγεννα που ο όγκος αποστολών προς την Κεντρική Ευρώπη αυξάνεται σημαντικά.

Πότε πρέπει να στείλεις το δώρο για να φτάσει πριν τα Χριστούγεννα

Οι παρακάτω ημερομηνίες βασίζονται σε πραγματικούς χρόνους παράδοσης:

Γερμανία: 8–10 Δεκεμβρίου

Ολλανδία: 8–10 Δεκεμβρίου

Βέλγιο: 8–10 Δεκεμβρίου

Γαλλία: 8–10 Δεκεμβρίου

Ιταλία: 10–12 Δεκεμβρίου

Σουηδία: 3–5 Δεκεμβρίου



Όσο πιο βόρεια βρίσκεται η χώρα, τόσο νωρίτερα πρέπει να φύγει το πακέτο.

Ποιος τρόπος αποστολής συμφέρει περισσότερο

Οι περισσότεροι που στέλνουν δέματα σε Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν:

Σταθερό χρόνο παράδοσης

Χαμηλό κόστος ανά κιλό

Εύκολη διαδικασία

Ανθρώπινη υποστήριξη

Το Demataki είναι η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη υπηρεσία αποστολής δεμάτων στο εξωτερικό.

Ξεχωρίζει για:

Γρήγορες και ασφαλείς παραδόσεις

Χαμηλες τιμές

Χωρίς τελωνείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Άμεση υποστήριξη από ανθρώπινη ομάδα

Η απουσία τελωνείου σημαίνει ταχύτερη παράδοση και μηδενικές κρυφές χρεώσεις.

Το Demataki: Η ιστορία, η φιλοσοφία και ο λόγος που το επιλέγουν χιλιάδες αποστολείς

Το Demataki γεννήθηκε στην Πάτρα από μια μικρή ομάδα που γνώριζε καλά τις δυσκολίες των διεθνών αποστολών, ειδικά για οικογένειες που στέλνουν συχνά δέματα σε αγαπημένα πρόσωπα στο εξωτερικό.

Ο στόχος από την πρώτη μέρα ήταν ένας: να γίνει η πιο απλή και οικονομική λύση αποστολής δεμάτων από την Ελλάδα προς κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Με ξεκάθαρη τιμολόγηση, ταχύτατες παραδόσεις και πραγματική ανθρώπινη υποστήριξη, το Demataki εξελίχθηκε σε μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για αποστολές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αγγλία. Σήμερα εξυπηρετεί καθημερινά τόσο οικογένειες όσο και μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται μια αξιόπιστη λύση χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς εκπλήξεις.

Εξαίρεση: Αγγλία (τελωνείο λόγω Brexit)

Η αποστολή δώρων στην Αγγλία έχει τελωνείο, οπότε:

μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση,

χρειάζεται ακριβής περιγραφή,

ο παραλήπτης ενδέχεται να έχει επιπλέον χρεώσεις τελωνείου.

Αν επιθυμείτε να στείλετε δέμα στην Αγγλία ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, συμβουλευτείτε τον αναλυτικό οδηγό μας για αποστολή δεμάτων στο εξωτερικό χωρίς προβλήματα στο τελωνείο.

Τι να κρατήσεις

Στείλε το δέμα νωρίς Ξηρά τρόφιμα επιτρέπονται Η συσκευασία είναι το σημαντικότερο βήμα της διαδικασίας Προτίμησε μία υπηρεσία με ξεκάθαρους όρους και άμεση υποστήριξη

Στο τέλος, σημασία έχει ένα:

το δώρο να φτάσει εκεί όπου πρέπει — την κατάλληλη στιγμή.