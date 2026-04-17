Το σύγχρονο ιταλικό design βρίσκει τον χώρο του στο Àper

Στον σύγχρονο σχεδιασμό, ο χώρος προσεγγίζεται όλο και περισσότερο ως ένα ενιαίο σύνολο. Η κουζίνα, το μπάνιο, το living και ο φωτισμός συνδέονται οργανικά, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου η αισθητική, η λειτουργία και η ροή συνυπάρχουν με συνοχή.

Αυτή η προσέγγιση εκφράζεται μέσα από την Boffi και την DePadova, δύο brands που έχουν διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα το σύγχρονο design. Με μακρά πορεία στο ιταλικό design, κινούνται με συνέπεια σε αυτή τη λογική, διατηρώντας μια σαφή σχεδιαστική ταυτότητα και δίνοντας έμφαση στην ισορροπία του χώρου, τον οποίο προσεγγίζουν ολιστικά.

Η Boffi προσεγγίζει την κουζίνα, τα συστήματα αποθήκευσης και το μπάνιο με ακρίβεια και καθαρότητα, οργανώνοντας τον χώρο μέσα από αρχιτεκτονική σκέψη, υλικά υψηλής ποιότητας και λεπτομέρειες που αποκτούν αξία μέσα από τη χρήση. Η DePadova, μέσα από έπιπλα και φωτιστικά, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διαμορφώνει ατμόσφαιρες που ενσωματώνονται φυσικά στον χώρο, με έμφαση στη διαχρονικότητα, την ισορροπία και μια ήρεμη, εκλεπτυσμένη αισθητική.

Στην Ελλάδα, τα δύο brands βρίσκουν τον χώρο τους στο Àper, όπου παρουσιάζονται μέσα από μια συνολική προσέγγιση του design, με έμφαση στη συνοχή και τη συνέχεια του χώρου. Η παρουσία τους εντάσσεται σε ένα περιβάλλον όπου κάθε στοιχείο λειτουργεί σε σχέση με το επόμενο, δημιουργώντας μια εμπειρία που εξελίσσεται με φυσικό τρόπο - από την κουζίνα και το μπάνιο έως τα συστήματα αποθήκευσης, τον φωτισμό, τα έπιπλα, καθώς και τα συστήματα διαχωρισμού εσωτερικών χώρων

Το Àper προσεγγίζει τον σχεδιασμό μέσα από τη φιλοσοφία way of living, δημιουργώντας χώρους που εκτείνονται αρμονικά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. Οι επιμέρους λειτουργίες της κατοικίας συνυπάρχουν ως αλληλένδετα στοιχεία, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο και ισορροπημένο περιβάλλον διαβίωσης.

Η εμπειρία του χώρου εξελίσσεται μέσα από ισορροπία, καθαρές γραμμές και μια διακριτική αίσθηση αρμονίας, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο το design ενσωματώνεται στην καθημερινότητα. Κάθε επιλογή, από τα brands έως τον τρόπο παρουσίασης, εντάσσεται σε μια ευρύτερη αρχιτεκτονική λογική που δίνει έμφαση στη διάρκεια και τη συνοχή.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει το design ως ουσιαστικό στοιχείο του σύγχρονου τρόπου ζωής - ως επένδυση με διάρκεια, ως έκφραση προσωπικής αισθητικής και ως βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός χώρου.

Ως μέρος της Hatziorfanos Group και με την υποστήριξη της Biente, μιας εταιρείας με 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και βαθιά τεχνογνωσία, το Àper ενισχύει τη θέση του ως σημείο αναφοράς για το σύγχρονο design στην Ελλάδα, προτείνοντας μια ολοκληρωμένη και συνεπή προσέγγιση κατοίκησης για όσους αναγνωρίζουν το design ως ουσιαστικό μέρος της καθημερινής εμπειρίας.

