Το τμήμα «AHEPA MARATHON MILTIADES» συνεχίζει το πολιτιστικό του έργο με νέα έκθεση ζωγραφικής

Το Τμήμα AHEPA MARATHON MILTIADES έχει την τιμή να προσφέρει την αιγίδα του στην έκθεση ζωγραφικής του σπουδαίου καλλιτέχνη Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου, αφιερωμένη στους Μαραθωνοδρόμους και στη Μαραθώνια Διαδρομή — σύμβολα υπέρβασης, επιμονής και ψυχικού μεγαλείου.

Με αυτή τη δράση, η AHEPA MARATHON MILTIADES συνεχίζει το πολιτιστικό της έργο, προβάλλοντας τον Μαραθώνιο δρόμο όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά ως ζωντανή έκφραση της ελληνικής ταυτότητας, της ιδέας και των αξιών που διαφυλάττει και μεταδίδει ο Ελληνισμός σε όλο τον κόσμο.

