Το τμήμα «AHEPA MARATHON MILTIADES» συνεχίζει το πολιτιστικό του έργο με νέα έκθεση ζωγραφικής

Το Τμήμα AHEPA MARATHON MILTIADES έχει την τιμή να προσφέρει την αιγίδα του στην έκθεση ζωγραφικής του σπουδαίου καλλιτέχνη Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου, αφιερωμένη στους Μαραθωνοδρόμους και στη Μαραθώνια Διαδρομή — σύμβολα υπέρβασης, επιμονής και ψυχικού μεγαλείου.
Με αυτή τη δράση, η AHEPA MARATHON MILTIADES συνεχίζει το πολιτιστικό της έργο, προβάλλοντας τον Μαραθώνιο δρόμο όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά ως ζωντανή έκφραση της ελληνικής ταυτότητας, της ιδέας και των αξιών που διαφυλάττει και μεταδίδει ο Ελληνισμός σε όλο τον κόσμο.
- Μητσοτάκης για λειψυδρία στην Αττική: «Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο»
- Τα μπαλέτα πριν τη θερμοπρόσοψη, τα ονόματα δίπλα στον Τσίπρα και η παγωμάρα στο ΠΑΣΟΚ
- Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως μοντέλο: Δεν πίστευαν στα μάτια τους στο Buongiorno
- Βρετανία: Το σκάνδαλο με την Υπουργό Οικονομικών και «viral ράπερ» που εκμεταλλεύτηκαν οι Συντηρητικοί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.