Μενού

Το τμήμα «AHEPA MARATHON MILTIADES» συνεχίζει το πολιτιστικό του έργο με νέα έκθεση ζωγραφικής

Μία έκθεση ζωγραφικής του σπουδαίου καλλιτέχνη Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου, αφιερωμένη στους Μαραθωνοδρόμους και στη Μαραθώνια Διαδρομή.

Reader symbol
Newsroom
δδγ
  • Α-
  • Α+

Το Τμήμα AHEPA MARATHON MILTIADES έχει την τιμή να προσφέρει την αιγίδα του στην έκθεση ζωγραφικής του σπουδαίου καλλιτέχνη Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου, αφιερωμένη στους Μαραθωνοδρόμους και στη Μαραθώνια Διαδρομή — σύμβολα υπέρβασης, επιμονής και ψυχικού μεγαλείου.

σφδγ

Με αυτή τη δράση, η AHEPA MARATHON MILTIADES συνεχίζει το πολιτιστικό της έργο, προβάλλοντας τον Μαραθώνιο δρόμο όχι μόνο ως αθλητικό γεγονός, αλλά ως ζωντανή έκφραση της ελληνικής ταυτότητας, της ιδέας και των αξιών που διαφυλάττει και μεταδίδει ο Ελληνισμός σε όλο τον κόσμο.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

BRANDED CONTENT