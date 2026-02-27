Ξυνό Νερό: Απόλαυση… να την πιεις στο ποτήρι

Η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση του το καθιστούν μοναδικό στο είδος του. Δεν είναι τυχαίο πως, από τις αρχές του 20ού αιώνα, έχει αναγνωριστεί για τις θεραπευτικές του ιδιότητες και έχει κερδίσει διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στη σύστασή του περιλαμβάνονται μεταλλικά στοιχεία όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο και σίδηρος. Στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, ενώ η φυσική του ανθράκωση του προσδίδει έναν ελαφρύ αφρισμό που αναζωογονεί τον ουρανίσκο. Στο φυσικό εμπλουτισμό των πηγών με ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα οφείλεται η καθαρότητα και η ιδιαιτερότητα της γεύσης του νερού. Η ισορροπημένη του μεταλλικότητα και το σχετικά χαμηλό pH το καθιστούν ιδανικό για πέψη.

Ιαματική πηγή

Τα νερά που αναβλύζουν από τις πηγές του χωριού εμφιαλώνονται στο τοπικό εργοστάσιο αυτόματης εμφιάλωσης. Το Ξυνό Νερό ανήκει στην κατηγορία των ιαματικών πηγών, με έρευνες να έχουν επιβεβαιώσει την ευεργετική του δράση στο συκώτι και τα νεφρά, ενώ είναι γνωστό ότι είναι διουρητικό και βοηθά στην πέψη.

Η πηγή Πόιρο δεν είναι απλώς μια πηγή. Το Ξυνό, δεν είναι απλώς νερό. Είναι μια ταυτότητα τόπου. Μια παράδοση που συνεχίζεται αδιάλειπτα, εξελισσόμενη με την ίδια σοβαρότητα και τον ίδιο σεβασμό από τη στιγμή που ξεκίνησε.

Τα προϊόντα μας

Το Ξυνό Νερό ξεχωρίζει ανάμεσα στα φυσικά μεταλλικά νερά όχι μόνο για τη γεύση του, αλλά και για το χαρακτήρα του. Η ισορροπία στα ιχνοστοιχεία, η δροσιά και η αυθεντικότητα της φυσικής ανθράκωσης, συνθέτουν ένα προϊόν που απευθύνεται σε όσους αναζητούν κάτι παραπάνω από την απλή ενυδάτωση. Είναι μια εμπειρία γεύσης, ένα αίσθημα καθαρότητας, μια επιλογή υγείας και ευεξίας.

Φιάλη 250ml

Ιδανική για ατομική απόλαυση, λειτουργεί σαν μία φυσική ανάσα, είτε συνοδεύει ένα τελετουργικό γεύσης είτε αποτελεί τη μοναδική, αυθεντική επιλογή…

Φιάλη 750ml

Η πράσινη φιάλη των 750ml είναι η έκφραση μιας πιο ώριμης, ολοκληρωμένης παρουσίας. Είναι η συνοδεία της κατάλληλης στιγμής και η χωρητικότητά της, είναι ιδανική για την κοινή απόλαυση…

Φιάλη 1L

Η φιάλη του ενός λίτρου, διαφανής και λιτή, εκφράζει τη φυσική καθαρότητα του Ξυνού Νερού με τον πιο άμεσο τρόπο, όσο η χωρητικότητά της, την κάνει ιδανική για να μοιράζεται…

