Η δύσκολη διαχείριση των υποκλοπών, η επίθεση του Μητσοτάκη σε Σαμαρά και η επίσκεψη Εμανουέλ Μακρόν

Η υπόθεση για τις υποκλοπές μέσω Predator αναδεικνύεται σε διαρκές «αγκάθι» στα πλευρά της κυβέρνησης, ακόμα και αν το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι το θέμα είναι στη σφαίρα της δικαιοσύνης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να αποφασίσει.

Ενδεικτικά, ο Παύλος Μαρινάκης χθες μιλώντας στην ΕΡΤ σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ανδρουλάκη για την απόφαση αυτή, έθεσε το ερώτημα αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, διότι η κυβέρνηση την εμπιστεύεται στο σύνολό της.

Και μπορεί πολιτικά ο λογαριασμός να έχει γραφτεί για την εν λόγω υπόθεση, το πρόβλημα είναι όμως ότι λειτουργεί ως μια βραδυφλεγής βόμβα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Γιατί και ο Ανδρουλάκης ευλόγως λέει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Μαξίμου που ήξερε ότι τον παρακολουθούσαν (κατά τον ίδιο).

Υποκλοπές: Νέα προ-ημερησίας συζήτηση;

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε χθες νέα εξεταστική επιτροπή καθώς όπως υποστηρίζει στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας προέκυψαν νέα στοιχεία και προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Διαβάστε ακόμα: IMEEC και στρατηγικός διάλογος: Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης και Ρούμπιο

Η κυβέρνηση δεν απέκλεισε τίποτε ούτε επιβεβαίωσε την πρόθεση της να ανοίξει ξανά την υπόθεση σε πολιτικό επίπεδο. Στο ΠΑΣΟΚ πάλι θεωρούν ότι η επιμονή τους για την υπόθεση απέδωσε, αν και τα πολιτικά κέρδη από αυτή την υπόθεση θεωρούνται αμφισβητήσιμα.

Γιατί σήκωσε το γάντι ο Μητσοτάκης

Δεν ήταν τυχαίοι οι σκληροί τόνοι που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης έναντι του Σαμαρά χθες από το Υπουργικό, επισημοποιώντας το τέλος του μορατόριουμ που ίσχυε, τουλάχιστον για το Μέγαρο Μαξίμου που δεν σχολίαζε ιδιαιτέρως τα όσα έλεγε με σειρά παρεμβάσεών του ο πρώην πρωθυπουργός.

Στην περίπτωση της σύμβασης της Chevron όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς, ό,τι και αν λέει ο Σαμαράς, πολλά εξ αυτών ακούγονται στα δεξιά της ΝΔ, αλλά και στην ίδια τη δεξιά πτερυγα της ΝΔ.

Συνεπώς, ο Μητσοτάκης απαντώντας και μάλιστα σε υψηλούς τόνους επέλεξε στρατηγικα να δοθεί μια απάντηση και να μην φουντώσει η παραφιλολογία που θα μπορούσε να αμαυρώσει τα πολιτικά και εθνικά οφέλη που το Μαξίμου διαπιστώνει από τη σύμπλευση με τους Αμερικανούς.

Η δεξίωση των διπλωματών

Σήμερα στις 12:30 θα υπάρξει μεγάλη κινητικότητα στο Προεδρικό, καθώς ο Τασούλας παραθέτει την καθιερωμένη δεξίωση για το διπλωματικό σώμα.

Διαβάστε ακόμα: Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: «Το σκάνδαλο αποτελεί μείζον κακούργημα - Θα το πάμε μέχρι τέλους»

Μαθαίνω ότι ο ΠτΔ θα μιλήσει στα αγγλικά, ενώ ήδη έχουν επιβεβαιωθεί αρκετές παρουσίες, όπως του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γεραπετρίτη που επιστρέφει αφού είδε τον Ρούμπιο χθες βράδυ, των υφυπουργών Παπαδοπούλου, Θεοχάρη και Λοβέρδου, αλλά και περίπου 250 διπλωματών του ελληνικού διπλωματικού σώματος και από τις ξένες αποστολές.

Απούσα θα είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που παρέμεινε στις ΗΠΑ, αλλά θα είναι κανονικά οι υπόλοιποι πρέσβεις, όπως για παράδειγμα ο Τούρκος, ο Ισραηλινός κλπ.

Στην Αθήνα ο Μακρόν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε χθες μιλώντας στην ΕΡΤ την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα ενόψει της υπογραφής νέας αμυντικής συμφωνίας των δυο χωρών.

Στην ουσία πρόκειται για την συνέχεια αυτής που υπεγράφη του 2021 και προβλέπει την ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης.

Ο Μακρόν θα έρθει στην Αθήνα στο τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου ενώ υπό διαμόρφωση βρίσκεται το πρόγραμμα του με ανοιχτό το εάν και πάλι θα απευθύνει μια ομιλία όπως αυτή του 2017 στην Πνύκα.