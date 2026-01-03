H συμβουλή που υποτίμησα όταν γεννήθηκε το παιδί μου

Η γέννηση ενός παιδιού, κατά την πολύ πρόσφατη εμπειρία μου (Νοέμβριος 2025) είναι ένα υπαρξιακό ταξίδι σε μια βάρκα που παλεύει ανάμεσα στην τραγωδία και την κωμωδία, με προορισμό μια στιγμή χαράς αλησμόνητη, που κανένας γονέας δεν μπορεί να βρει τις λέξεις για να περιγράψει επαρκώς. Μετά, ξεκινά το πιο δύσκολο κομμάτι απ' όλα, αυτό της εισόδου ενός νεογέννητου ανθρώπινου όντος στην ζωή.

Αυτή η είσοδος συχνά γίνεται πάνω σε ένα πολύχρωμο τσουνάμι δώρων: μπαλόνια, λουλούδια, κουκλάκια, φωτάκια πολύχρωμα, ρούχα ακόμα πιο πολύχρωμα, ένα πανηγύρι από χρώματα (εμείς αφήσαμε τα μπαλόνια να φτάσουν στον ουρανό, δεν χώρεσαν ποτέ στο αμάξι).

Μαζί με τα δώρα, έρχεται το αμέσως επόμενο, σχεδόν υποχρεωτικό - στην αντίληψη συγγενών και φίλων - μικρό «πράγμα», οι συμβουλές. Ο καθένας είτε είναι, είτε έχει υπάρξει γονέας, ενδεχομένως έχει κάποιο συγγενή που είναι γονέας, άρα έχει ανατοκίσει τις δικές του συμβουλές στην ήδη υπάρχουσα αχανή βίβλο συμβουλών, που απαρτίζεται από social media λογαριασμούς, ιστοτόπους γονεϊκότητας και γιαγιάδες-παππούδες με όρεξη για κουβέντα.

Η νεόκοπη οικογένεια μας προφανώς, άκουσε άπειρες συμβουλές για το πώς να μεγαλώσουμε σωστά το νεογέννητο παιδί μας. Μια από αυτές ήταν και η προτροπή για άπειρη «υπομονή».

Μου ακούστηκε την πρώτη φορά σαν κενό γράμμα, τη δεύτερη φορά σκέφτηκα τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και το ομώνυμο άσμα του που υποσχόταν έναν ουρανό πιο γαλανό.

Μετά θυμήθηκα τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που ως προπονητής ομάδων επικαλούνταν συχνά την έλλειψη υπομονής ως δικαιολογία για κάποια ήττα. Πόσο εύκολο και ανέξοδο μου φαινόταν να ακούω «κάνε υπομονή», για όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν όταν ένας νέος άνθρωπος μαθαίνει να ζει.

Κι όμως, κάθε μια από τις στιγμές που το μωρό έκλαιγε ασταμάτητα και δεν μπορούσαμε να βρούμε το λόγο, κάθε φορά που παρατηρούσαμε «κάτι» στη συμπεριφορά του που χτυπούσε καμπανάκια κινδύνου, κάθε βράδυ που πάσης φύσεως πόνοι το έκαναν να παλεύει με τα μάτια ανοικτά, η «υπομονή» αποδείχτηκε θησαυρός, το πρώτο σκαλοπάτι για να βρίσκουμε όλες τις απαντήσεις σε κάθε ζόρικη ερώτηση.

Αναγνώστες που περιμένετε παιδάκι, μαζί με την υπομονή θα σας προτείνω και την καλή μουσική μέσα στο σπίτι, πρωί και βράδυ. Αυτή κι αν είναι πραγματικό χρυσάφι.