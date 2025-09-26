Χρειάζονται κίνητρα για επιστροφή στα χωριά

Από τα ευχολόγια ως τη πράξη είναι μακρύς ο δρόμος. Ακούω με προσοχή τις προθέσεις της κυβέρνησης να οδηγήσουν ανθρώπους προς τα χωριά που

μαραζώνουν. Ήδη στον Έβρο διάβαζα πολλά ζευγάρια με κίνητρο το οικονομικό βοήθημα των 10.000 ευρώ αναζητούν έναν άλλο τρόπο κατοικίας και την ποιότητα ζωής που δεν υφίσταται στις μεγαλουπόλεις.

Το να πάει κάποιος στην επαρχία είτε σε ένα νέο τόπο είτε στο τόπο κατοικίας ενός εκ των γονέων ακούγεται ωραίο. Πόσο εύκολο είναι όμως; Κάποτε ένα ζευγάρι εγκατέλειψε την Αθήνα και τις θέσεις στο δημόσιο και ένα δάνειο μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δημιούργησε ένα ξενοδοχείο στην Αργολίδα και ασχολήθηκε με τον λεγόμενο αγροτουρισμό.

Ουδέποτε το ζευγάρι αυτό με τα παιδιά του εκδήλωσε πρόθεση να επιστρέψει στην Αθήνα καθώς όπως έλεγε είναι διαφορετικό να ζεις μέσα στη φύση. Αυτή είναι μια παράμετρος. Υπάρχει και μια άλλη. Που λέει ότι δεν υπάρχουν δουλειές στην επαρχία. Επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο. Νέοι εγκαταλείπουν τα χωράφια και επιλέγουν να μετακινηθούν στη «πρωτεύουσα» του νομού και να ασχοληθούν με άλλες εργασίες όπως εστίαση και τουρισμό. Οπότε το ερώτημα είναι ποιο είναι το κίνητρο για να φύγει σήμερα κάποιος από την Αθήνα και να πάει σε ένα χωριό που είναι εδώ και χρόνια στην «εντατική» και «αργοπεθαίνει»;

Πώς ένας νέος άνθρωπος θα ξανα ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα; Σε μια επαρχία με προβλήματα σε τομείς όπως η Υγεία. Ουκ ολίγα τα περιστατικά με σοβαρές περιπτώσεις ασθενών που «μετακομίζουν» από νομό σε νομό αναζητώντας το κατάλληλο τμήμα σε νοσοκομεία. Και όλα αυτά σε συνδυασμό και με το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα.

Πρέπει να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψει κάποιος στην επαρχία και να κάνει μια νέα ζωή. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους αλλά φοβούνται τι θα συναντήσουν εκεί που θα πάνε. Λίγοι είναι εκείνοι που ρισκάρουν ειδικά αν έχουν και παιδιά. Και για να μην πάμε τόσο μακριά προς την επαρχία.

Στην Ανατολική Αττική δεν υπάρχει νοσοκομείο σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη περιοχή. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ειδικά τα Σαββατοκύριακα με τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και εσχάτως έχει προκύψει μείζον ζήτημα με την έλλειψη λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα σχολεία. Και φυσικά συνδικαλιστές αστυνομικοί καταγγέλλουν υποστελέχωση υπηρεσιών στην Αν. Αττική.

Η κυβέρνηση πρέπει να «επενδύσει» περισσότερο και πιο στοχευμένα σε περιοχές που έχουν ανάγκες. Να δημιουργήσει υποδομές και προϋποθέσεις για να επιστρέψουν άνθρωποι στα χωριά. Αρκετά σπίτια έχουν εγκαταλειφθεί. Η ελληνική ύπαιθρος πρέπει να ξαναγεννηθεί.