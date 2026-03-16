Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός τη Δευτέρα, με βροχοπτώσεις να αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κατά τόπους εκδήλωση καταιγίδων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, ενώ στο Ιόνιο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα ηπειρωτικά. Κατά τις ώρες αυτές ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομοι όμβροι, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου θα ενισχύονται κατά τόπους έως και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 18 βαθμών. Τοπικά στα δυτικά, στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγή στον καιρό από την Τρίτη

Οι ανοιξιάτικες και ηλιόλουστες ημέρες δεν φαίνεται να έχουν διάρκεια, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, από την Τρίτη (17/3) ένα νέο βαρομετρικό σύστημα κακοκαιρίας θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας βροχές που πιθανότατα θα επιμείνουν έως και την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Παράλληλα, αναμένεται αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε ανατολικές και νότιες περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 έως και 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα της χώρας.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι ιδιαίτερα αξιόλογα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ο καιρός εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.