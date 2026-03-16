Βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη - Τα μηνύματα που πρόκειται να στείλει

Με το βλέμμα στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πάει ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας.



Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το στρατόπεδο της Αμαλίας, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους τόσο για την εισβολή ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν όσο και για τους συνολικούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης και τη στάση του Έλληνα πρωθυπουργού, τον οποίο αποκάλεσε «γελωτοποιό του βασιλιά» σχετικά με την προσέγγιση του απέναντι στον Πρόεδρο Τραμπ.

Τα μηνύματα Τσίπρα από την Αλεξανδρούπολη

Στο 10ο κεφάλαιο της Ιθάκης που έχει τίτλο «η Ελλάδα ψηλότερα» αναμένεται να εστιάσει η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του αναμένεται να αναλύσει διεξοδικά την πρότασή του για μια «Νέα Εθνική Πυξίδα» εστιάζοντας στις τελευταίες δραματικές γεωπολιτικές εξελίξεις, και θέτοντας το δίπολο: εθνική υποτέλεια ή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας;



Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να διατηρήσει σε υψηλούς τόνους την κριτική προς την κυβέρνηση, με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα θέσει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες» όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει και σαφείς κόκκινες γραμμές ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.



Σκιαγραφώντας μια αντιπολεμική αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστική γραμμή για την εξωτερική πολιτική: Κατά του πολέμου και υπέρ της ρεαλιστικής προσέγγισης, αναμένεται να τοποθετηθεί με σαφήνεια για το ζήτημα της ασφάλειας των κρατών - μελών της ΕΕ ιδιαίτερα με τις απειλές κατά της Κύπρου από το Ιράν. Παράλληλα θα στείλει σαφές μήνυμα κατά του πολέμου και υπέρ της εκπόνησης μίας εξωτερικής πολιτικής πραγματικά πολυδιάστατης και βασισμένης στο διεθνές δίκαιο.



Ταυτόχρονα ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αλυσιδωτή έκρηξη τιμών που αναμένεται να πυροδοτηθεί στην χώρα μας με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.

Στο θέμα είχε αναφερθεί και στην Κοζάνη αλλά και με τη πρόσφατη ανάρτησή του με αφορμή την επεξεργασία του Ινστιτούτου για την Ενεργειακή Δημοκρατία.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για τα ημίμετρα που έχει εξαγγείλει «θεσπίζοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα πρατήρια καυσίμων όχι όμως στα διυλιστήρια που θα μπορούν να ορίζουν τη τιμή εκκίνησης στην όλη αλυσίδα κατά βούληση. Και όπως σε κάθε πληθωριστική κρίση, έτσι και τώρα τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν από τον σταθερά υψηλό ΦΠΑ. Ήδη η αύξηση εσόδων από τις αυξήσεις στα καύσιμα αγγίζει το 30%. Και που αναμένεται να καταλήξουν;

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι για άλλη μια φορά μέρος αυτών των εσόδων θα διατεθεί σε επιδοτήσεις που θα πριμοδοτήσουν όμως κυρίως τους παραγωγούς ενέργειας και όχι τους καταναλωτές. Και έτσι ο νέος πόλεμος θα είναι ακόμα ένα πρόσχημα για ακόμα μεγαλύτερη αισχροκέρδεια και ενίσχυση των καρτέλ. Αισχροκέρδεια που δεν περίμενε βέβαια μόνο τους πολέμους.

Γιατί το ίδιο συμβαίνει εδώ και καιρό και με την ενεργειακή μετάβαση. Μια μετάβαση η οποία από ευκαιρία για πράσινη ενέργεια και απαγγίστρωση από τα καρτέλ, έγινε ακριβώς το αντίθετο, δημιούργησε μια Ενεργειακή Ολιγαρχία».

Η παρουσίαση της Ιθάκης στην Αλεξανδρούπολη έχει και ένα σημαντικό συμβολισμό. Είναι ακριτικός νομός σε μια δύσκολη γεωπολιτική περίοδο όπου τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την αναβάθμιση του λιμανιού αλλά και την κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης (FSRU). Έργο που αναβάθμισε τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και συνολικά της ΝΑ Ευρώπης….