Καλύτερα με τον (κάθε) Λεσόρ παρά με όλους εκείνους που... δεν νιώθουν

Το πρόβλημα το βράδυ της Παρασκευής στο ΟΑΚΑ, δευτερόλεπτα μετά από την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα, δεν ήταν η αντίδραση του Λεσόρ. Προσωπικά ελάχιστα με ενόχλησε αυτό και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Αντίθετα δεν μπορεί να έχει εξήγηση το ότι επακολούθησε στη φυσσούνα ή όσα κατήγγειλαν οι Τούρκοι. Αυτά θα τα βρουν τα αρμόδια όργανα, θα τα αξιολογήσουν και θα αποφασίσουν.

Πάμε τώρα στα όσα έγιναν πάνω στο παρκέ αμέσως μετά από το τρίποντο του Μπόλντγουιν σε «νεκρό χρόνο». Κατ' αρχάς να πούμε πως έχει κάθε δικαίωμα να πανηγυρίσει όπως ο ίδιος θέλει. Και δεν νομίζω πως η στάση του είναι τόσο προκλητική.

Πάταξον μεν, άκουσον δε...

Από την άλλη, ο Λεσόρ και ο κάθε Λεσόρ έχει το δικαίωμα - με τους σφυγμούς στα ύψη - να εκνευριστεί. Προφανώς η αντίδρασή του δεν είναι η ενδεδειγμένη. Από την άλλη όμως, συγγνώμη κιόλας, αλλά κουραστήκαμε να βλέπουμε παίκτες (με οποιαδήποτε φανέλα) που... δεν νιώθουν.

Αν δεν με έκοβε το politically correct θα το έγραφα διαφορετικά, ωστόσο ας αρκεστούμε να πούμε πως θέλουμε παίκτες στις ομάδες μας που εκνευρίζονται με την ήττα. Που ανεβάζουν σφυγμούς, που μανουριάζουν, που δεν μιλιούνται όταν χάνουν. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να πάνε και να... παίξουν ξύλο, αλλά μας έχει λείψει λίγο και αυτή η πρωτογονίλα της αλάνας.

Το ότι δεν θέλουμε επεισόδια στα γήπεδα δεν σημαίνει πως αυτά πρέπει να είναι θέατρα. Δυστυχώς (και) τα ελληνικά γήπεδα έχουν καταντήσει πλέον πεδίο για ανθυποϊνφλουένσερ, «πατατάκηδες» και... πασαρέλες. Χρειάζονται και αυτά, αλλά θέλουμε και «γήπεδα». Που να βγάνουν ένταση, που να κάνουν τον αντίπαλο να νιώθει πως είναι εκτός έδρας και να περιμένει το ματς στο δικό του γήπεδο.

Το ξαναλέμε, δεν θέλουμε ακραία πράγματα. Αλλά θέλουμε και αθλητές που να νιώθουν...

ΥΓ: Μια κατηγορία μόνος του είναι ο Χουάντσο. Πραγματικά ως ελληνικό μπάσκετ είμαστε πολύ τυχεροί που βρίσκεται στα μέρη μας. Θα το λέμε με κάθε ευκαιρία.