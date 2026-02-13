Είμαι πολύ boomer που θεωρώ τσίρκο το Ferto του Akyla;

2,8 εκατομμύρια προβολές απλά τραγουδώντας το Ferto μπροστά σε ένα μικρόφωνο με ένα μαύρο σκουφί και γυαλιά ηλίου, και 314 χιλιάδες προβολές σε λιγότερο από δύο 24ωρα παρουσιάζοντας το κομμάτι στη βραδιά του Α' Ημιτελικού τoυ Sing for Greece Eurovision 2026. Ο Akylas είναι πρώτος σε θεάσεις, πρώτος στα στοιχήματα και πρώτη επιλογή της Gen Z.

Είναι εξάλλου ένας νέος καλλιτέχνης που ανήκει σε αυτή τη γενιά και έγινε ευρύτερα γνωστός χρησιμοποιώντας τα μέσα της, όπως το TikTok. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό και γιατί αυτό που δημιουργεί πάνω στη σκηνή με το Ferto μπορεί να μοιάζει μπερδεμένο σαν γιουροβιζιονικό παλίμψηστο με beat, λύρες, videogames και εν τέλει εκλαμβάνεται από τους μεγαλύτερους ως «τρολ» και ένα τραγούδι «φάρσα»;

«Είπαμε θα γράψουμε Eurovision anthem»

Το Ferto είναι ένα τραγούδι που όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί φτιάχτηκε για τη Eurovision. «Είπαμε θα γράψουμε Eurovision anthem, ξέχνα ό,τι έχεις γράψει και θα γράψουμε ένα Eurovision τραγούδι. Οι εμφανίσεις που με έχουν αγγίξει από Eurovision είναι τα «Dancing Lasha Tumbai», «Cha Cha Cha», οπότε ήθελα κάτι ανεβαστικό, να μπορέσω να το χορέψω και τα το ζήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «Στούντιο 4».

Επιπλέον όταν συμμετείχε στο The Voice ερμηνεύοντας με δικό του τρόπο το «Πάμε Χαβάη» ο Akylas είχε μιλήσει για την αγάπη που έχει να ενδύεται περσόνες καθώς ερμηνεύει τα κομμάτια του.

Ένα τραγούδι για το TikTok

Στην πραγματικότητα ο Akylas δεν έχει φτιάξει ένα τραγούδι για τη Eurovision, αλλά ένα τραγούδι για το TikTok που στα μάτια ενός κοινού μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να δείχνει κιτς. Το Ferto έχει τη λογική του viral, ένα τραγούδι φτιαγμένο για να τραβήξει την προσοχή από την πρώτη στιγμή όπως πρέπει να συμβαίνει στην πλατφόρμα για να παραμείνει ο χρήστης προσκολλημένος στο βίντεο. Και το πετυχαίνει.

Το μόνο όμως που μπορεί να εκληφθεί ως ανακόλουθο για την καλλιτεχνική του υπόσταση είναι ότι μέσα στα χρόνια ο Akylas έχει επιλέξει πιο μελωδικούς δρόμους για να αναδείξει τη φωνή του. Ωστόσο, για αυτό «μας κλείνει το μάτι» βγάζοντας τα γυαλιά του και ακολουθώντας μελωδική γραμμή λίγο πριν το τέλος του.

Αυτή η συνειδητή υπερσυσσώρευση στοιχείων, η υπερβολή, η αισθητική του meme είναι όλα χαρακτηριστικά των μέσων του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Άρα μη νιώθετε άσχημα, είναι απλά ένα τραγούδι γραμμένο σε μια γλώσσα που δεν μιλάμε.

