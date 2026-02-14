Αυτός είναι ο πιο πολυσύχναστος προορισμός στον κόσμο: 118 τουρίστες ανά κάτοικο!

Μέρη που είναι παγκοσμίως γνωστά και τα επισκέπτονται εκατομμύρια τουριστών, συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα της MoneyTransfers.com. Στην συγκεκριμένη έρευνα εντοπίζονται οι πιο κορεσμένοι τουριστικοί προορισμοί σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το express.co.uk στη Βρετανία, το Κάστρο του Εδιμβούργου απέκτησε την αμφίβολη διάκριση του πιο υπερπλήρους αξιοθέατου στον κόσμο, ενώ ένα βασιλικό μνημείο κατέλαβε την πρώτη θέση στην Αγγλία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το Πουκέτ στην Ταϊλάνδη κατέχει τον τίτλο του πιο πολυσύχναστου τουριστικού προορισμού στον κόσμο, με τον εντυπωσιακό αριθμό των 118 τουριστών για κάθε μόνιμο κάτοικο. Ως ένα από τα κορυφαία παραθαλάσσια θέρετρα της Ταϊλάνδης, το Πουκέτ διαθέτει μερικές από τις ωραιότερες παραλίες του πλανήτη, όπως οι διάσημες παραλίες Κάτα και Καρόν.

Ωστόσο, οι επισκέπτες ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με ασφυκτικές συνθήκες συνωστισμού, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής. Η Ταϊλάνδη κυριάρχησε στην κατάταξη, με τις πόλεις Πατάγια και Κράμπι να περιλαμβάνονται επίσης στη δεκάδα. Το Ηράκλειο, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας μας, βρέθηκε στη λίστα των υπερπλήρων προορισμών με 22 τουρίστες ανά κάτοικο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Βενετία κατέλαβε θέση στην πρώτη δεκάδα, με την ιταλική πόλη να καταγράφει τον εντυπωσιακό αριθμό των 21 τουριστών για κάθε μόνιμο κάτοικο. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον την επιβολή τέλους εισόδου για τους επισκέπτες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υπερβολικός συνωστισμός.

Στη λίστα των ιδιαίτερα πολυσύχναστων προορισμών περιλαμβάνεται και η Ρόδος, με περισσότερους από 20 τουρίστες για κάθε κάτοικο. Τη λίστα συμπληρώνει το Μαϊάμι, με αναλογία 18 τουριστών ανά μόνιμο κάτοικο.

Οι πιο πολυσύχναστοι τουριστικοί προορισμοί στον κόσμο

Πουκέτ, Ταϊλάνδη

Πατάγια, Ταϊλάνδη

Κράμπι, Ταϊλάνδη

Μούγλα, Τουρκία

Χουργκάντα, Τουρκία

Μακάο, Κίνα

Ηράκλειο, Ελλάδα

Βενετία, Ιταλία

Ρόδος, Ελλάδα

Μαϊάμι, ΗΠΑ