«Λουκέτα» σε τράπεζες και ΕΛΤΑ και επιστροφή στην επαρχία δεν συνδυάζονται

Κάθε νόμισμα λένε πως έχει δυο όψεις. Η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 υποκαταστήματα – αρκετά στην επαρχία – στο πλαίσιο «στοχευμένης αναδιάρθρωση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της εταιρίας» είναι η μια πλευρά του νομίσματος.

Η άλλη είναι πως υπάρχουν πολλά άτομα κυρίως μεγάλης ηλικίας που είχαν μάθει να πηγαίνουν στο ταχυδρομείο για τις συναλλαγές τους πχ να πληρώσουν λογαριασμούς.

Επιστρέφουμε στην άλλη όψη του νομίσματος όπου είναι και το απόσπασμα της ανακοίνωσης των ΕΛΤΑ «σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.α.»

Η άλλη όψη όμως περιλαμβάνει την άποψη των πελατών, κυρίως των ηλικιωμένων, που λένε πως πέρναγαν χρόνο εκεί καθώς γνώριζαν τους υπαλλήλους με τα μικρά τους ονόματα.

Οι ηλικιωμένοι δεν έχουν μάθει να κάνουν συναλλαγές μέσω των εταιρειών ταχυμεταφορών ή να πληρώνουν λογαριασμούς μέσω e banking. Τυχεροί όσοι έχουν δίπλα τους άτομα εξοικειωμένα με τα τεχνολογία. Οι ηλικιωμένοι είχαν μάθει να βλέπουν τον ταχυδρόμο να τους φέρνει τον φάκελο με τον λογαριασμό γιατί δεν ξέρουν τι σημαίνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Διαβάστε επίσης: ΕΛΤΑ: «Λουκέτο» σε 204 καταστήματα - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Πιο παλιά ο ταχυδρόμος έφερνε και τις συντάξεις. Ωστόσο κάτι οι ληστείες κάτι οι νέες μέθοδοι συναλλαγών πλέον τα χρήματα κατευθύνονται απευθείας σε

τραπεζικούς λογαριασμούς και οι ηλικιωμένοι έμαθαν να περιμένουν στις ουρές στα ΑΤΜ.

Τα «λουκέτα» υποβαθμίζουν περιοχές εντός και εκτός Αττικής

Τα «λουκέτα» σε ταχυδρομεία και υποκαταστήματα τραπεζών «υποβαθμίζουν» περιοχές εντός και εκτός Αττικής. Την ίδια στιγμή που κυβερνητικά στελέχη επιδιώκουν να πείσουν τους κατοίκους των αστικών κέντρων να επιστρέψουν στα χωριά τους, δεν παρεμβαίνουν να μην κλείσουν τράπεζες και ταχυδρομεία ειδικά σε περιοχές όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει ξαφνικά να μάθουν ένα νέο τρόπο συναλλαγών.

Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να γίνουμε Εσθονία το απόλυτο ψηφιακό κράτος της Ευρώπης. Μέχρι τότε καλό θα είναι τα όποια βήματα να γίνονται σταδιακά και αφού πρώτα έχουν πλήρως ενημερωθεί οι κάτοικοι των περιοχών όπου μπαίνουν τα «λουκέτα». Να μην το ανακαλύπτουν ξαφνικά. Και φυσικά σημαντική είναι η παράμετρος με την «τύχη» των υπαλλήλων καθώς δεν θα πρέπει να χάνουν τις δουλειές τους αλλά να μετακινούνται σε άλλες θέσεις.