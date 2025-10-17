MTV, RIP: Γιατί ένας 45άρης νιώθει λίγο πιο γέρος μετά το κλείσιμο του καναλιού

Έκλεισε το MTV! Ή μάλλον, σταμάτησε να υπάρχει όπως το μάθαμε. Το κανάλι που έβαλε ήχο και εικόνα στα εφηβικά μας χρόνια, που έκανε τη μουσική τηλεόραση τέχνη, μόλις πέρασε στο πάνθεον των πραγμάτων που κάποτε καθόριζαν τον κόσμο — και τώρα απλώς θυμίζουν πως μεγαλώσαμε.

Για εμάς που έχουμε περάσει τα 45, το MTV δεν ήταν απλώς ένα κανάλι. Ήταν ένα παράθυρο σε έναν κόσμο που δεν μπορούσες να βρεις αλλού. Δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχε Spotify, δεν υπήρχε TikTok. Υπήρχε μόνο το MTV, που έπαιζε το video clip του Losing my Religion των REM. Ή τα τραγούδια του Τrainspotting τα μάθαμε απέξω πριν δούμε την ταινία. Ακούσαμε ως γενιά για πρώτη φορά τον Eric Clapton στο Unplugged που μας μύησε στη μουσική του και χορέψαμε στους ρυθμούς του black or white του Μάικλ Τζάκσον - που ήταν ίσως η πρώτη φορά που συνειδητοποιήσαμε τις αδιανόητες δυνατότητες της τεχνολογίας στο πάντρεμα εικόνας και ήχου.

Το MTV μας έμαθε αγγλικά πριν τα φροντιστήρια, μας έμαθε τι σημαίνει cool, μας έδειξε πως υπάρχουν άνθρωποι που ντύνονται και φέρονται όπως θέλουν. Μας έκανε να πιστέψουμε πως η μουσική είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο — ή τουλάχιστον, να αλλάξει εμάς. Και βέβαια να μας ανοίξει τους ορίζοντες.

Πολύ πριν το Twitter, το MTV έκανε την πολιτική viral. Ήταν η πρώτη φορά που η τηλεόραση μιλούσε τη γλώσσα των νέων χωρίς να τους κουνάει το δάχτυλο. Στα ‘80s, το MTV δεν έπαιζε απλώς μουσική — διαμόρφωνε συνειδήσεις. Το We Are the World και το Live Aid έγιναν παγκόσμια γεγονότα επειδή το MTV τα μετέδωσε. Μετά ήρθαν τα ‘90s, και μαζί τους η πολιτική των νέων έγινε cool. Ο Bill Clinton έπαιξε σαξόφωνο, αλλά κέρδισε πραγματικά το κοινό του όταν εμφανίστηκε στο “Choose or Lose” — την καμπάνια του MTV που ενθάρρυνε τους νέους να ψηφίσουν. Το MTV δεν έδειχνε απλώς τη μουσική. Έφτιαξε εικόνες. Υπήρξε η πιο επιδραστική πολιτισμική δύναμη πριν από το διαδίκτυο. Κι αν σήμερα το YouTube, το TikTok και τα reels έκαναν το καθένα από εμας ένα μικρό πομπό εκπομπής, εκείνο το “I Want My MTV” ήταν η πρώτη στιγμή που μια γενιά ενώθηκε κάτω από την ίδια οθόνη.

Μια από τις μεγαλύτερες ευτυχίες ή και δυστυχίες της εποχής μας είναι πως τα οι σταθερές μας, γεννιούνται και πεθαίνουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για αυτό και η έντονη νοσταλγία για όσα χάνονται. Που δεν χάνονται ακριβώς - γιατί η τεχνολογία τα αποθηκεύει και στα ανασύρει όποτε τα αναζητάς. Η γεύση πάντως δεν μένει ίδια.